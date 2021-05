Londres se prélasse dans une mini-vague de chaleur de 20 ° C alors que le soleil revient

L

Ondon est sur le point de se prélasser dans une mini-vague de chaleur aujourd’hui alors que les températures montent en flèche après une semaine de lessivages.

La capitale devrait connaître des sommets de 20 ° C dimanche, permettant aux Londoniens de profiter d’une brève période de sécheresse et d’un temps plus chaud après une semaine de pluie et de vent.

La ville deviendra plus lumineuse cet après-midi avec un peu de soleil et des conditions agréablement chaudes, a déclaré le Met Office, avant que de légères pluies ne soient attendues ce soir.

Pendant ce temps, il y aura un mélange de périodes ensoleillées et d’averses à travers le pays, certaines parties de l’est, du centre et du sud de l’Angleterre étant assez nuageuses.

Le temps devrait être chaud jusqu’au soir, surtout dans l’est et le sud-est.

Le début de la semaine prochaine sera similaire avec des périodes ensoleillées.

Cependant, le Met Office a mis en garde contre de fortes averses parfois «avec un risque d’orages».

Un porte-parole a déclaré que du lundi au mercredi serait “généralement instable avec un mélange de périodes ensoleillées et d’averses, ainsi que des périodes de pluie plus prolongées”.

“Quelques fortes rafales probablement parfois avec un risque d’orages”, ont-ils ajouté.

Samedi a vu des coups de vent et des pluies torrentielles à travers le pays alors qu’une semaine de pluie est tombée en 24 heures dans certaines régions.

Brecon Beacons, dans le sud du Pays de Galles, a vu 125 mm de pluie et l’Agence pour l’environnement a émis une alerte d’inondation alors que deux rivières des Midlands se levaient après une nuit de fortes pluies.

Avec plus de prévisions de pluie, l’Agence pour l’environnement a déclaré que les gens devraient consulter fréquemment le site Web «d’alerte», juste au cas où.