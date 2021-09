Londres SOUS-MARIN : De vastes étendues de capitaux seront régulièrement inondées d’ici 2030 – avertissement d’experts | Sciences | Nouvelles

Une carte spectaculaire montre que les zones de l’ouest de Londres, notamment Baron’s Court, White City et Fulham, et Canary Wharf et Poplar à Tower Hamlets dans l’est de Londres, seront parmi les plus touchées. Les experts de Climate Central ont produit une carte montrant les zones susceptibles d’être régulièrement inondées en raison des effets de l’élévation du niveau de la mer et des menaces d’inondations côtières.

La plupart des personnes touchées sont situées dans des zones situées à côté du chemin de la Tamise à travers la capitale, et les zones colorées en rouge sur la carte indiquent celles qui devraient être inférieures au niveau d’inondation annuel d’ici 2030.

Les données montrent également que certaines parties de l’est de Londres seront en proie aux inondations, y compris la plupart de Newham et Barking & Dagenham.

La plupart des zones situées le long des berges seront en dessous du niveau de crue annuelle et risquent d’être régulièrement inondées au cours des dix prochaines années.

Ceux qui entourent la rivière seraient submergés si la Tamise brisait ses barrières et que les défenses contre les inondations ne parvenaient pas à arrêter l’écoulement de l’eau.

Les données ne prennent pas non plus en compte des facteurs tels que “l’érosion, les changements futurs dans la fréquence ou l’intensité des tempêtes, les inondations intérieures ou les contributions des précipitations ou des rivières”, ce qui signifie que l’impact sur les zones pourrait être pire que prévu.

Le conseil de Hammersmith et Fulham affirme que la barrière de la Tamise et le mur de la rivière protègent l’arrondissement des inondations, mais on ne sait pas quelle protection cela offrira à long terme.

Un porte-parole du conseil avait précédemment évoqué le problème avec le Local Democracy Reporting Service en déclarant: “Bien que l’arrondissement soit de faible altitude et qu’il soit prévu qu’il soit inférieur aux niveaux annuels d’inondation de la rivière, la barrière de la Tamise et le mur de la rivière protègent actuellement Londres et l’arrondissement des inondations de la rivière. “

M. Moore a déclaré: “Premièrement, nous serons morts et enterrés. Deuxièmement, ils travailleraient dur pour obtenir une autre barrière.

“Ce serait énormément cher mais toujours moins cher que d’élever le mur tout le long.

“Avec la barrière qui soulage une certaine quantité d’anxiété, mais si elle débordait de notre mur, il y aurait beaucoup de dévastation plus bas et plus haut.”

Le couple était plus préoccupé par le bien-être de leur fille, si elle emménageait dans la propriété à l’avenir.

Mme Moore a déclaré: “Je serais très inquiète pour elle car si elle emménageait et que tout était inondé, elle serait très triste.”

Le couple affirme que la propriété de la terrasse a été inondée en 1928 et que des femmes de ménage se seraient noyées dans le sous-sol, mais l’expérience du couple chez eux a été moins grave.

M. Moore a déclaré qu’une partie de leur mur de jardin était tombée dans la rivière dans le passé et qu’en 1955, la marée est montée jusqu’au sommet du mur.

Une rue voisine appelée Chiswick Mall qui longe la rivière a été victime d’inondations dans le passé selon le résident, qui, selon lui, était toujours inondé pendant les hautes marées de printemps et qu’il ramerait sur la route lorsqu’il était enfant.