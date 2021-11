Londres ULEZ: un couple enflammé contraint de payer 12,50 £ pour sortir de l’allée à gauche | Royaume-Uni | Nouvelles

George Dowler, 72 ans, et sa femme Vera vivent dans le sud-est de Londres depuis 32 ans, mais ont eu la malchance de posséder une maison juste au bord de la frontière ULEZ. Initiée par le maire de Londres Sadiq Khan, l’Ultra Low Emission Zone (ULAZ) est censée réduire le niveau de pollution dans la région de Londres en infligeant des amendes aux véhicules qui ne répondent pas aux normes ULEZ mais souhaitent quand même entrer dans la zone.

Les Dowlers ont déclaré à MyLondon qu’ils devaient acheter de nouveaux véhicules pour « près de 40 000 £ » pour s’adapter aux nouvelles règles.

S’ils sortaient leur vieille voiture de leur allée et tournaient à gauche après les feux de circulation près de leur domicile, ils seraient ensuite facturés 12,50 £.

Vera Dowler a déclaré que les caméras perchées au-dessus des feux de circulation attrapaient des véhicules plus anciens juste devant leur maison.

C’est pourquoi Mme Dowler gare maintenant son ancien véhicule dans le garage de son travail.

M. Dowled a déclaré à MyLondon : « [Sadiq Khan] m’a coûté près de 40 000 £ en moteurs.

« J’ai dû acheter une voiture et payer 7 000 £ pour un nouveau fourgon, ce qui n’est pas mieux que celui que nous avons.

« J’ai une fourgonnette parfaitement performante qui peut parcourir 5 000 milles par an, mais une fourgonnette qui respecte ces émissions peut parcourir 100 000 milles de plus.

« Qui pollue le plus l’air, moi ou lui ? »

LIRE LA SUITE: Khan demande des fonds supplémentaires de TfL fermés brutalement alors que Shapps éclate

Un porte-parole du maire de Londres a déclaré : « Nous savons que la pollution atmosphérique toxique à Londres entraîne 4 000 décès prématurés par an, retarde la croissance des poumons des enfants et aggrave les maladies chroniques, telles que l’asthme.

« L’action audacieuse prise par Sadiq depuis qu’il est devenu maire a déjà conduit à une réduction de 94 % du nombre de Londoniens vivant dans des zones dépassant la limite légale pour les niveaux de dioxyde d’azote (NO2) et l’écart entre les zones les plus et les moins défavorisées pour l’exposition au dioxyde d’azote a diminué jusqu’à 50 pour cent.

« 87% des voitures vues voyager dans la zone élargie répondent déjà aux normes et pour aider davantage de Londoniens à passer à des véhicules plus propres, Sadiq a investi 61 millions de livres sterling dans des programmes de mise à la casse, qui ont permis de remplacer ou de rénover plus de 12 000 véhicules depuis 2019. »

Mais George Dowler n’était pas d’accord.

A NE PAS MANQUER :

Les transports de Londres en crise face à un trou noir de 1,3 milliard de livres sterling [REPORT]

Les patrons de TfL se sont déchaînés contre les plans de bonus de 12 millions de livres sterling [VIDEO]

Un chauffeur de métro de nuit de Londres a critiqué les plans de grève « Même au travail ! » [ANALYSIS]

Il a dit : « Tout est une question d’argent. [If] les gens sont prêts à continuer à utiliser leurs vieux véhicules, l’air serait exactement le même, donc tout est une question d’argent.

« Quelle est la différence entre l’air ici et l’air de l’autre côté des feux de circulation ?

« De plus, j’ai été élevé autour des camions et des fumées, comme des milliers d’autres personnes. J’ai 72 ans, toujours en forme comme un violon. Ce n’est sûrement pas l’air, c’est sûrement la nourriture que les gens mangent. Je ne comprends pas tout.

« J’ai une fourgonnette parfaitement adaptée s’ils veulent l’utiliser de l’autre côté de ce rond-point. Il leur reste encore 10 ans et ils peuvent l’utiliser, et je ne peux pas. »