Londres : un chien policier courageux reprend du service deux mois après avoir été poignardé à la tête | Royaume-Uni | Nouvelles

Le chien de la police métropolitaine Kaiser a été grièvement blessé après avoir tenté d’arrêter un homme à Orphington, dans le sud-est de Londres, en juin. Deux mois plus tard, il a repris du service et a même reçu un nouveau jouet du maire de Bromley.

Au cours de l’incident, Kaiser était en patrouille avec son maître, le PC Mark Woolcott, lorsqu’ils ont été appelés pour signaler un intrus dans le jardin arrière d’une maison sur Luxted Road.

Kaiser a été poignardé jusqu’à cinq fois sur le dessus de sa tête et une fois sous son œil.

Malgré l’attaque, il a pu garder le contrôle de l’homme armé assez longtemps pour permettre aux agents de s’emparer de lui.

« Il faut reconnaître que l’homme responsable de cette attaque souffrait d’une crise de santé mentale. Il reçoit les soins dont il a besoin maintenant et une décision sera prise en temps voulu quant à savoir s’il serait approprié de poursuivre des poursuites pénales. »

Partageant la nouvelle de son retour au travail aujourd’hui, un porte-parole de la police de Sutton a déclaré: «Après avoir été brutalement poignardé en juin, PD Kaiser et son maître PC Woolcott ont été accueillis par notre commandant d’arrondissement Dave Stringer et le maire et la mairesse de Bromley ce matin.

“Kaiser était absolument ravi de recevoir un nouveau jouet qui lui a été offert par le maire pour sa bravoure.”