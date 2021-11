Londres : un collecteur de dettes abattu lors d’une « exécution de sang-froid »

Un homme de 25 ans est jugé pour le meurtre de 2019 mais nie l’accusation de meurtre (Photo: PA/LNP)

Un procès est en cours pour la mort d’un agent de recouvrement dans une « exécution délibérée, planifiée et de sang-froid ».

Ramane Wiggan, 25 ans, a été abattu par derrière après avoir été attiré dans un immeuble du sud de Londres le 27 mars 2019.

L’une des balles du pistolet Glock lui a traversé la poitrine, le tuant en quelques minutes.

Les jurés de l’Old Bailey ont appris que la victime était allée rencontrer son meurtrier présumé, Kaine Gilead, pour recouvrer une dette de 10 000 £.

L’homme de 25 ans originaire de Surrey nie la seule accusation de meurtre portée contre lui.

Les détectives ont utilisé les données des téléphones portables pour essayer de se faire une idée de ce qui s’est passé ce jour-là.

Deux personnes portant des casques de moto étaient directement impliquées dans la fusillade et avaient voyagé vers et depuis West Norwood sur un cyclomoteur Piaggio Beverly, ont appris les jurés.

Les procureurs ont déclaré que M. Gilead s’était caché à Liverpool et se serait donné beaucoup de mal pour éviter d’être détecté.

Les ambulanciers paramédicaux se sont battus pour sauver la vie de Ramane Wiggan, 25 ans, mais il est décédé d’une blessure par balle (Photo: PA)

Selon l’accusation, Gilead possédait trois téléphones portables, dont l’un n’a été utilisé que le jour de la fusillade, qui, selon les enquêteurs, le relient à la scène.

Le dernier appel téléphonique du collecteur de dettes était sur ce téléphone, quelques minutes seulement avant qu’il ne soit abattu, a appris le tribunal.

L’analyse du site cellulaire aurait également placé le téléphone de l’accusé dans la zone environ 15 minutes avant le meurtre.

Duncan Atkinson QC a déclaré: “ Le dossier de l’accusation est que cet accusé est pris dans ce réseau de preuves et que l’analyse de la vidéosurveillance, du téléphone et de l’analyse du site cellulaire montre qu’il a joué un rôle important dans l’exécution délibérée, planifiée et de sang-froid de Ramane Wiggan.’

Le procureur a déclaré que M. Wiggan avait été « exécuté à la suite d’un plan délibéré d’un groupe de personnes presque certainement en relation avec leur implication dans la fourniture de drogues et les dettes liées à ces drogues ».

Parce qu’ils ont pris des précautions pour dissimuler leur implication, il n’a pas été possible de dire « avec certitude » qui a ordonné le meurtre ou qui a tiré le coup fatal, ont déclaré les jurés.

Plus de nouvelles



M. Atkinson a déclaré: « Les preuves démontrent cependant que Kaine Gilead a joué un rôle essentiel dans ce meurtre. »

Le procureur a déclaré que le lieu du meurtre n’était pas couvert par la vidéosurveillance et qu’il avait été choisi pour une « opération planifiée » car il était peu probable que les assaillants y soient dérangés.

Les jurés ont appris qu’une grande partie de la preuve n’était pas contestée et que la question en litige était son interprétation et les conclusions qui pouvaient en être tirées.

Le procès continue.

