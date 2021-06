Londres : un “fan de football” arrêté après une chute du quatrième étage d’un hôtel

Deux agents ont été blessés après qu’un homme est tombé d’une fenêtre d’hôtel (Photo : UkNewsinPictures)

Un homme soupçonné d’être un partisan écossais a subi un Taser et a été arrêté après avoir plongé du quatrième étage d’un hôtel de Londres.

La police a été appelée hier soir suite à des informations selon lesquelles un invité aurait “jeté des objets par une fenêtre”.

Au moment où les agents sont arrivés, il était tombé de hauteur à l’hôtel près de Hyde Park. Heureusement, sa chute a été interrompue et il a surtout subi des blessures aux mains.

Deux policiers ont été blessés lors de la chute de l’homme et il a été assommé avec un Taser et arrêté.

Il a été transporté à l’hôpital mais a été placé en garde à vue après sa sortie.

La police a été alertée vers la fin de l’affrontement Angleterre-Écosse Euro 2020 à Wembley lors d’une nuit d’émeutes qui a vu des dizaines de supporters arrêtés dans les rues.

Dans une série de tweets, la police de Westminster a déclaré: «Nous avons été appelés vendredi vers 21h40 à un homme lançant des objets par la fenêtre d’un hôtel à Lancaster Gate, W2. Il a également été signalé que l’homme avait des blessures aux mains.



Un officier de police Met applique un cordon (Photo : UkNewsinPictures)



Une bande de police a été mise en place pour permettre des enquêtes sur l’incident (Photo : UkNewsinPictures)

«Les agents se sont rendus sur les lieux et ont arrêté un homme de 27 ans après qu’il soit tombé d’une fenêtre. Il a été arrêté pour suspicion de bagarre.

«L’homme a été transporté à l’hôpital pour y être soigné. On ne pense pas que son état met sa vie en danger.

«L’homme est tombé d’une fenêtre du 4e étage. Nous pensons que sa chute a été interrompue par des structures à un niveau inférieur.

« Deux policiers ont été blessés lors de la détention de l’homme ; un Taser a été déchargé.

“Il n’a pas été grièvement blessé et sortira bientôt de l’hôpital pour être placé en garde à vue.”

La police métropolitaine a déclaré que 30 personnes avaient été arrêtées la nuit dernière pour des infractions présumées allant de l’ivresse et du désordre à l’agression de policiers.



Les ambulanciers paramédicaux et la police ont été appelés à l’hôtel de Lancaster Gate la nuit dernière (Photo : UkNewsinPictures)



Les fans écossais font la fête jusqu’au bout de la nuit à Leicester Square



Les fans de football se rassemblent dans le centre de Londres avant le match de l’Euro 2020 avec l’Angleterre (Photo: .)

Quelque 25 des arrestations ont été effectuées dans le centre de Londres tandis que cinq se trouvaient à proximité du stade.

À Leicester Square, des fêtards ont été vus lâcher des fusées éclairantes rouges et chanter et chanter.

Les membres de la « Tartan Army » ont enfilé des kilts et chanté l’hymne national écossais.

Certains ont escaladé des statues torse nu et ont été photographiés agitant leurs drapeaux dans les airs.

Ils ont également été entendus scander «Pas d’Écosse, pas de fête», tandis que d’autres ont donné des coups de pied dans des ballons de football.

Le match en lui-même s’est déroulé sans incident, se terminant par un match nul 0-0.

