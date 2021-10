Londres : un homme agressé dans un train pour le Kent après m’avoir demandé d’arrêter de fumer

La police britannique des transports veut parler à ces deux hommes après une attaque contre un passager (Photo: British Transport Police)

Un passager du train a été agressé pour avoir demandé à deux hommes d’arrêter de fumer.

La victime a été frappée à plusieurs reprises au visage après avoir affronté le couple, qui s’est allumé après l’embarquement.

L’incident s’est produit vers 00h45 le 10 octobre dans un train à destination du Kent.

Les choses sont devenues violentes après qu’un passager dans la voiture s’est éloigné pour échapper aux vapeurs.

En passant, il les a défiés mais a été agressé en retour.

L’attaque l’a laissé saigner du nez et il est descendu du train à la gare de New Eltham.

La police britannique des transports a maintenant publié des images de vidéosurveillance prises du service de Charing Cross à Gravesend.

Les détectives pensent que les hommes sur les images peuvent avoir des informations qui pourraient aider leur enquête.

Un porte-parole a déclaré: « Si vous les reconnaissez ou avez des informations, veuillez contacter la police britannique des transports. »

