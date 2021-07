Lone Star, ‘Grey’s Anatomy’ et plus de drames avec des couples stables avant la saison 2021-2022 ⋆ .

Il est extrêmement rare qu’une relation télévisée ne soit pas bloquée par une sorte de drame pendant la diffusion d’une émission (surtout au fil des saisons). Mais au milieu des ruptures, vont-ils / ne vont-ils pas danser, et des décisions au mauvais moment, il y a des lumières vives sous la forme de quelques couples à l’approche de la saison 2021-2022.

Par exemple, alors que la vie amoureuse des premiers intervenants a tendance à être aussi tendue que les situations dans lesquelles ils se trouvent, quelques romances sur les deux 9-1-1 : Lone Star et Grey’s Anatomy ont terminé leurs dernières saisons dans de bons endroits. This Is Us nous a peut-être laissé des surprises sur les relations amoureuses du Big 3, mais pour sa part, sa relation est plus stable que jamais (dans plus d’une chronologie). Et A Million Little Things a fait exploser une relation et peut-être faire de même avec une autre avec son cliffhanger final, mais on peut toujours compter sur l’un des couples.

Faites défiler vers le bas pendant que nous jetons un coup d’œil aux drames de retour avec les couples les plus stables (avec les deux personnes impliquées des habitués de la série dans la même émission) à la télévision en ce moment.

