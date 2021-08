“Lone Survivor” Marcus Luttrell dénonce l’effondrement afghan: “Dites à ce gars de la Maison Blanche de faire attention”

in

Le Navy SEAL à la retraite Marcus Luttrell, auteur et sujet de “Lone Survivor”, a rejoint “Hannity” mardi pour réagir à l’aggravation de la crise en Afghanistan, alors que des dizaines de milliers d’interprètes américains et alliés et d’autres individus sont désormais piégés au miséricorde des talibans.

Luttrell – qui était le seul membre survivant d’un groupe de SEAL Team 10 à la suite d’un violent affrontement en 2005 avec des militants talibans à Kunar, en Afghanistan – a déclaré à l’hôte Sean Hannity que le président Biden continuait de gâcher l’effort d’extraction – en faisant l’éloge du lieutenant. Le colonel Oliver North, à la retraite, pour ses remarques pointues à ce sujet plus tôt dans l’heure.

“Nous nous sommes battus si dur là-dedans pendant si longtemps… Nous avons fini de nous battre à peu près au moment où Ben Laden est descendu dans sa cuisine et a trouvé Rob O’Neill là-dedans et le reste des garçons et a reçu une balle juste entre les yeux – à part cela, nous sommes allés à l’édification de la nation, pour ignorer cela », a-t-il déclaré.

“J’ai entendu le colonel North tirer, et il a fait valoir un bon point : quand vous voyez les talibans marcher dans les rues avec tout notre équipement et la façon dont ils marchaient, je sais ce que c’est quand je le regarde. Quand vous voyez quelqu’un formé à la façon dont il se comporte, c’est en grande partie le [Afghan] Armée. Et à quelle vitesse cela est-il tombé, pour tomber en 11 jours, cela prend aussi la volonté du peuple.”

Luttrell a prédit que l’effondrement progressif et soudain des provinces du pays aux mains des talibans est en partie le produit du fait que certains Afghans se lassent simplement du conflit de 20 ans et “voulaient juste que quelque chose change”.

Se basant sur Biden et la gestion par son administration de l’effort de retrait, le natif de Houston a rejeté les affirmations des responsables américains selon lesquelles des « éventualités sont prévues » sur ce qu’il faut faire si le pire se produisait à l’aéroport international Hamid Karzai – le seul site où les forces américaines sont laissées.

« Mec, il y avait déjà une éventualité écrite. Dites à ce type à la Maison Blanche de faire attention : vous livrez ça au président ; vous entrez ; il y a un grand classeur qui dit” éventualités pour les aéroports “–Vous l’ouvrez , il y a une page là-dedans, [which] a un écusson et des lettres d’or qui disent ‘Rangers’.”

“C’est ce qu’ils font. C’est leur profession, et ils le font si bien que les mots ne peuvent même pas le décrire. Ils fermeraient cela et sécuriseraient en quelques minutes si vous les libériez”, a ajouté Luttrell.

Il a noté que Biden avait jusqu’à présent échoué dans sa stratégie, car les Rangers de l’armée américaine auxquels il a fait allusion se trouvent actuellement aux États-Unis – tandis que les responsables du département d’État et d’autres troupes américaines aident à filtrer et à admettre les personnes à l’aéroport, s’ils parviennent à franchir les points de contrôle des talibans. .

“Le fait qu’ils ne soient même pas là-bas m’étonne”, a-t-il déclaré à propos des Rangers. “Je suis allé là-bas dans un trou enterré, en attendant qu’ils viennent me chercher – je sais à quel point c’est important, juste de voir ce drapeau américain… Juste pour revenir ici, les gens tombent des côtés des avions juste de venir ici pour rencontrer notre peuple. Tout le temps que j’étais là-bas, tout ce que je voulais faire était de revenir ici pour vous tous. Et tant que je restais debout, je savais que le drapeau était debout, et quelqu’un était prêt à représentez ce drapeau, c’est l’espoir.”

Luttrell a en outre critiqué la Maison Blanche pour avoir affirmé qu’il y avait des « négociations » de fond en cours avec les talibans :

“[Y]ous n’avez pas besoin de demander la permission aux talibans : toute personne qui dit qu’elle est en coordination ou parle avec les talibans à l’aéroport, cela signifie simplement qu’un mec parle à un gardien de la porte – ils se fichent de ce que nous pense”, a-t-il dit.

“Ils craignent de sécuriser ce qu’ils ont repris. Ils vont se concentrer sur cela. Nous devons nous concentrer sur le retour de notre peuple. C’est ce qu’est l’Amérique: chaque fois que vous défendez que le drapeau soit reconnu comme un Américain , chaque fois que vous regardez le drapeau, c’est pour cette raison ici. Si vous avez des ennuis, quelque part où vous êtes loin de chez vous, nous viendrons vous chercher. C’est le marché. “