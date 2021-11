L’ONG Bal Utsav s’associe à Mastercard pour un nouveau programme pro bono

Dans le cadre de cette collaboration, les employés de Mastercard aideront Bal Utsav à construire une stratégie de communication solide et à créer une visibilité numérique pour l’ONG.

L’ONG basée sur l’éducation Bal Utsav s’est associée à Mastercard pour un nouveau programme pro bono, qui vise à aider les employés de Mastercard à développer des compétences de leadership mondial essentielles qui amélioreront leur capacité à gérer des équipes diverses, à communiquer à travers les cultures et à travailler dans de nouveaux environnements. Dans le cadre de cette collaboration, les employés de Mastercard aideront Bal Utsav à construire une stratégie de communication solide et à créer une visibilité numérique pour l’ONG.

Les programmes de volontariat basé sur les compétences sont une tendance émergente parmi les entreprises. Selon un récent sondage, 96 % des employés estimaient que le bénévolat les aidait à améliorer leur productivité. Le même pourcentage de personnes interrogées a également mentionné que le bénévolat aidait à réduire leur niveau de stress, et 94 % ont noté que la participation aux programmes de bénévolat des employés de leur organisation leur donnait l’impression de faire une différence et étaient plus susceptibles de recommander leur organisation à leurs amis et famille.

Ramesh Balasundaram, co-fondateur et directeur de Bal Utsav, a déclaré : « Les programmes pro bono sont destinés à apporter des avantages économiques et sociaux à la communauté locale tout en renforçant les compétences en leadership, en créant des informations sur le marché et en stimulant une réflexion innovante pour les employés participants. Le pro bono avec Mastercard est un exemple de la façon dont les entreprises peuvent collaborer avec des organisations sociales pour apporter des changements systémiques. »

Tout en partageant son expérience, Nikhil Sahni, président de division, Asie du Sud, Mastercard, a déclaré : « Chez Mastercard, nous encourageons nos employés à connecter leurs compétences et leurs passions, en les activant pour servir de force pour le bien. Launch for Social Impact, notre programme pro bono emblématique, s’appuie sur les compétences et l’expertise de nos employés universitaires pour résoudre des problèmes d’impact social spécifiques fournis par nos organisations à but non lucratif partenaires.

Au cours des dernières années, Bal Utsav s’est associé à plus de 100 entreprises, des domaines des services bancaires et financiers aux sociétés de produits logiciels et matériels, pour transformer l’enseignement scolaire public. Quelques-uns d’entre eux ont également adopté des écoles.

