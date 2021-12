Long Bitcoin 2e commerce le plus encombré, l’exposition en espèces des gestionnaires de fonds atteint son plus haut niveau depuis mai 2020

Prix ​​Bitcoin (BTC)

Long Bitcoin est le 2ème commerce le plus encombré, l’exposition en espèces des gestionnaires de fonds atteint le plus haut depuis mai 2020 : enquête de Bank of America

AnTy14 décembre 2021

Les gestionnaires accumulent des liquidités avant les réunions de politique générale de la banque centrale. Alors que les positions en actions sont réduites à leur plus bas depuis octobre 2020, elles sont toujours au-dessus de la moyenne historique.

Long Bitcoin est encore une fois l’une des transactions les plus encombrées, selon la dernière enquête de BofA auprès des gestionnaires de fonds de l’année.

Ceci malgré le fait que Bitcoin se négocie actuellement autour de 47 000 $, en baisse de 31,5% par rapport à son sommet historique de 69 000 $ atteint début novembre et n’est plus un actif de mille milliards de dollars.

Long Bitcoin, cependant, n’est pas le plus encombré; il arrive en fait à la deuxième place à 18 %. Ce sont les « actions technologiques longues » (39%) qui s’emparent largement de la première place. Les positions longues ESG (17%) font également partie des transactions les plus encombrées.

Selon l’enquête, les gestionnaires de fonds ont augmenté leur allocation de liquidités à 5,1 %, contre 4,7 % en novembre, l’exposition la plus élevée depuis mai 2020.

Les gestionnaires accumulent des liquidités avant les réunions de politique de la banque centrale tout en réduisant leurs positions en actions au plus bas depuis octobre 2020. Les investissements en actions, cependant, sont toujours au-dessus de la moyenne historique.

L’investissement américain a déclaré que les « banques centrales bellicistes » étaient le plus gros risque extrême qui a provoqué une augmentation des liquidités et une allocation d’actifs plus défensive.

Mais si la réunion de la Fed s’avère conciliante, les crypto-monnaies, les technologies non rentables, les banques et les marchés émergents se rallieraient, selon l’enquête.

Une enquête informelle de Bloomberg auprès de 106 gestionnaires de fonds ce mois-ci a également révélé qu’un changement précipité des banques centrales est le plus grand risque de baisse pour les actions mondiales l’année prochaine.

Les répondants s’attendent également à ce que les actions de valeur surperforment les actions qui ont grimpé en flèche cette année sur les attentes de croissance future.

« Nous pensons que 2021 a été une année de reprise et 2022 sera une année de résilience », a déclaré Katie Koch, co-responsable des actions fondamentales pour Goldman Sachs Asset Management, qui supervise environ 2 000 milliards de dollars d’actifs.

Bitcoin/USD BTCUSD

46 907,3263-$333,04-0,71 %

Volume 35,44 bVariation – 333,04 $Ouverture 46 907,323 $ Circulation 18,9 mCapacité boursière 886,59 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.