« Long Bitcoin » est toujours le deuxième commerce le plus encombré, malgré une baisse de 50 % : enquête BoA

80 % des gestionnaires de fonds déclarent que le marché est dans une bulle, l’inflation et les crises de ralentissement des marchés obligataires étant le principal risque.

Environ 80% des gestionnaires de fonds interrogés par Bank of America déclarent que le marché est dans une bulle, contre 75% en mai.

L’enquête auprès de 207 investisseurs avec 645 milliards de dollars d’actifs a en outre révélé que le « long Bitcoin » est le deuxième commerce le plus encombré après les matières premières.

Cela malgré le fait que Bitcoin a subi une baisse de 50 % le mois dernier par rapport à son sommet historique de près de 65 000 $ à la mi-avril. Après la chute à 30 000 $ et sur certains échanges aussi bas que 28 000 $ lors de la vente, BTC est de retour au-dessus de 40 000 $.

Pendant ce temps, un nombre croissant d’investisseurs institutionnels, de gestionnaires d’actifs et de banques adoptent des crypto-monnaies et proposent des services.

Cette semaine encore, le gestionnaire de fonds spéculatifs chevronné Paul Tudor Jones a déclaré qu’il aimait “Bitcoin en tant que diversification de portefeuille” et a partagé son intention d’investir 5% de son portefeuille dans Bitcoin, le même pourcentage que l’or, les espèces et les matières premières.

Pendant ce temps, outre le long Bitcoin, le « long tech stock », le « long ESG », le « short US Treasuries » et le « long Euro » sont d’autres transactions surpeuplées ce mois-ci.

L’enquête menée entre le 4 et le 10 juin a en outre révélé que si l’allocation aux obligations est à son plus bas depuis trois ans, soit -69 % net, les actions sont de retour à des sommets de 61 % en 2021.

L’allocation aux actions américaines est restée surpondérée de 6 %, tandis que l’allocation aux actions de la zone euro a augmenté pour atteindre une surpondération nette de 41 %, la plus élevée depuis janvier 2018. Parallèlement, l’exposition aux actions britanniques a atteint son plus haut niveau depuis mars 2014 et est surpondérée de 4 %.

Au cours des quatre prochaines années, les gestionnaires considèrent un mélange d’actions de valeur et de technologies comme les actifs les plus performants.

Selon 57% des investisseurs, toute correction des actions à intervenir au cours des six prochains mois devrait être inférieure à 10%.

En ce qui concerne l’inflation, 72% des investisseurs disent qu’elle est transitoire, et 63% s’attendent à ce que la Réserve fédérale signale un ralentissement en août-septembre. L’inflation et le taper tantrum du marché obligataire sont les principaux risques extrêmes.

