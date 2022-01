Long Covid : 500 000 personnes au Royaume-Uni souffrent depuis plus d’un an

Au moins un demi-million de personnes au Royaume-Uni ont eu un long Covid pendant un an, suggèrent les chiffres officiels.

Une étude de l’Office for National Statistics (ONS) a révélé qu’environ 1,3 million de personnes – l’équivalent d’une personne sur 50 – sont susceptibles de souffrir des effets secondaires à long terme du virus.

Cela comprend plus d’un demi-million de personnes qui ont eu le Covid-19 pour la première fois, ou soupçonnaient d’avoir le virus, il y a au moins un an.

La fatigue continue d’être le symptôme le plus courant (expérimenté par 51% des personnes ayant un long Covid auto-déclaré), suivi de la perte de l’odorat (37%), de l’essoufflement (36%) et des difficultés de concentration (28%)

Certains malades de longue date de Covid disent qu’ils souffrent toujours de la maladie débilitante deux ans après être tombés malades avec le virus.

Trois patients, qui pensent avoir été infectés pendant la période des fêtes en 2019, ont parlé en exclusivité à Metro.co.uk de leurs 24 mois de misère.

Il s’agit d’une nouvelle de dernière minute, d’autres suivront bientôt… Revenez sous peu pour d’autres mises à jour.

