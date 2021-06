Long Covid: les données montrent que deux millions de patients en Angleterre frappés par la maladie | Royaume-Uni | Nouvelles

Comme nous l’avons signalé plus tôt, Biden vient de présenter le meilleur argument pour expliquer pourquoi nous avons besoin du deuxième amendement et pourquoi nous ne pouvons pas laisser les démocrates l’abréger. Nous avons rapporté comment Biden a essentiellement menacé que les Américains ne seraient pas en mesure d’affronter les F-15 et les armes nucléaires […] More