Long Covid: une mère en larmes souhaite retrouver son ancienne vie après 17 mois de maladie | Royaume-Uni | Nouvelles

Dans une interview avec BBC News, Katy Egerton, 36 ans, a déclaré que la fatigue chronique qu’elle a éprouvée depuis qu’elle a attrapé Covid fait que chaque mouvement qu’elle fait donne l’impression de “marcher dans la mélasse”. La mère d’un enfant du North Yorkshire, a attrapé un coronavirus en mars 2020.

Katy a d’abord pensé qu’elle s’était rétablie après 10 jours de lutte contre le virus, mais est ensuite retournée à l’hôpital pendant trois mois.

Il est entendu qu’elle n’avait aucun problème de santé sous-jacent avant de contracter le virus.

Au cours d’une interview, Katy a eu du mal à respirer et a été submergée par l’émotion alors qu’elle « fait le deuil de son ancienne vie ».

La mère d’un enfant doit désormais limiter le nombre de fois qu’elle monte les escaliers chaque jour.

« Je dansais depuis l’âge de deux ans. Je marcherais des kilomètres avec ma fille.

“Je dois maintenant prévoir de monter les escaliers pour être sûr de ne pas monter trop de fois car je n’ai qu’à m’allonger pour m’habiller.”

L’Office for National Statistics a déclaré que près de 400 000 personnes au Royaume-Uni admettent avoir toujours Long Covid depuis plus d’un an.

Parmi ceux-ci, 40 % déclarent souffrir de douleurs musculaires et de symptômes de fatigue depuis au moins 12 mois.

“J’aimais ma vie avant cela et vous pleurez votre ancienne vie, mais vous ne pouvez pas parce que vous devez accepter maintenant et aller de l’avant et c’est la seule façon de vous aider à vous rétablir.”