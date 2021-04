Long Road Festival reporté à 2021 et annonce de nouvelles dates pour 2022

Le Long Road Festival, basé au Royaume-Uni, en plein essor, a annoncé que son événement 2021 avait été reporté. cependant, le populaire festival Americana, qui a lieu au Stanford Hall du Leicestershire, a également confirmé qu’il se déroulerait en 2022, pendant le week-end férié britannique du 26 au 28 août. Visitez le festival site officiel pour plus d’informations et pour acheter des billets.

Les organisateurs du festival ont publié la déclaration suivante: «Alors que le Royaume-Uni commence à sortir prudemment du verrouillage, notre équipe a travaillé dur pour naviguer dans le paysage en constante évolution des festivals, pour vous apporter cette petite tranche de Nashville que nous avons tous appris à aimer. et apprécie.

«Fondamentalement, le festival est le point de rencontre d’une communauté country mondiale et après de longues conversations avec des artistes américains, nous avons pris la décision difficile de ne pas aller de l’avant avec le festival en 2021. les considérations relatives à l’organisation d’événements à grande échelle ici au Royaume-Uni nous empêcheront en fin de compte de proposer un festival qui reste fidèle à notre philosophie fondatrice.

«Nous nous efforçons maintenant de faire en sorte que la troisième édition du festival soit une véritable fête. Alors que nous nous tournons vers ce moment, nous sommes ravis de partager que The Long Road occupera désormais une date antérieure dans le calendrier chaque année, se déroulant du 26 au 28 août 2022, ajoutant ainsi beaucoup de Country à votre week-end férié. !

«Pour ceux d’entre vous qui ont déjà des billets, votre réservation sera automatiquement transférée à l’événement 2022. Votre soutien est très important pour nous, et en vous inscrivant tôt, vous avez obtenu vos billets aux meilleurs prix. Si vous ne pouvez pas assister à ces nouvelles dates, nous vous rembourserons bien sûr. Tous les détenteurs de billets recevront sous peu un e-mail de leur fournisseur de billets avec plus de détails sur ce processus. Le moment où nous pourrons tous nous réunir une fois de plus, dansant bras dessus bras dessous dans le Honky Tonk, quel beau moment ce sera.