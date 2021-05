L’onglet AirTag et Items n’est toujours pas disponible dans la version Web de Find My

Avec le lancement d’AirTag vendredi, Apple n’a toujours pas mis à jour la page Web Find My pour afficher ce nouveau tracker intelligent ou le nouvel onglet Articles, disponible sur iPhone, iPad et Mac.

En avril, avant l’événement «Spring Loaded», Apple a ouvert le réseau Find My aux produits tiers. Avec cela, un nouvel onglet Articles a été ajouté à l’application pour aider les utilisateurs à trouver plus de choses, même si le partenaire d’Apple ne publie ses produits compatibles qu’en juin.

«Apple a lancé aujourd’hui la mise à jour de l’application Find My, permettant aux produits tiers d’utiliser les capacités de recherche privées et sécurisées du réseau d’Apple, qui comprend des centaines de millions d’appareils Apple. Ce programme d’accessoires réseau ouvre le vaste réseau mondial Find My aux fabricants d’appareils tiers pour créer des produits utilisant le service, afin que leurs clients puissent utiliser l’application Find My pour localiser et suivre les éléments importants de leur vie. De nouveaux produits compatibles avec l’application de Belkin, Chipolo et VanMoof seront disponibles à partir de la semaine prochaine. »