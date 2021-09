L’onglet Collections de Google met en évidence les suggestions automatisées avec un nouveau design

Anastasia Kvitko et son plus petit maillot de bain, juste des strips ! | Instagram Attirant l’attention de ses followers comme toujours, le mannequin russe Anastasia Kvitko a partagé un photo où il apparaît avec le Maillot de bain le plus petit que vous ayez utilisé jusqu’à présent. Le modèle russe également bien connu est […] More