Longue durée de vie de la batterie, prise en charge eSIM, et plus encore

Cela fait plus d’un an que Vivo a lancé sa première montre connectée, qui a apporté une fiche technique respectable. Aujourd’hui, la société a officiellement dévoilé la Vivo Watch 2 en Chine.

Le portable de deuxième génération conserve le visage circulaire attrayant avec un écran OLED 466 x 466 de 1,43 pouce, mais simplifie les lignes plus épaisses de son prédécesseur. Le cadran de 46 mm est enveloppé dans un corps en acier inoxydable de 47 grammes. Une résistance à l’eau 5ATM est également présente.

En interne, la Vivo Watch 2 inclut la prise en charge eSIM, qui permet aux utilisateurs en Chine de recevoir des appels et des messages depuis leur poignet indépendamment de leur smartphone. Il alimente également les fonctions intelligentes de streaming musical et les commandes vocales Jovi. Les utilisateurs bénéficient également de 2 Go de stockage embarqué pour la lecture de musique hors ligne, la prise en charge NFC et le GPS intégré. Vivo affirme également que la Watch 2 durera sept jours entre les charges. C’est en baisse par rapport aux 18 jours du modèle d’origine.

En termes de fonctionnalités de santé, Vivo a chargé la Watch 2 avec 47 modes sportifs couvrant certaines des activités les plus courantes, un capteur SpO2 pour la surveillance de la saturation en oxygène du sang, un capteur de fréquence cardiaque et des fonctions intelligentes de suivi du sommeil.

Vivo Watch 2 : Prix et disponibilité

La dernière montre connectée d’une marque BBK n’est pas tout à fait à la hauteur de Samsung, Apple et Garmin. Au lieu de cela, la Vivo Watch 2 conserve le prix de départ de 1 299 yuans (~ 204 $) de son prédécesseur. Il est disponible en précommande dès maintenant, mais les ventes générales débuteront le 29 décembre en Chine. Les coloris proposés incluent Breaking Dawn, Force Black et Silver Wing.