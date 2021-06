Longue histoire courte : n’achetez pas de pièces longues

Au cours d’une décennie, le secteur de la crypto-monnaie a évolué en ne « listant » qu’un seul actif, Bitcoin (CCC :BTC-USD) à la liste des milliers (CoinMarketCap pistes 5 504 et a 10 722 dans sa base de données). La plupart, sinon la plupart, des altcoins ou des cryptos alternatifs dans cet écosystème numérique fou sont des imitateurs les uns des autres. Mais quelques-uns cherchent à évoluer au-delà des capacités de transfert d’argent peer-to-peer (P2P) de Bitcoin. C’est là que Pièce longue (CCC :LONG-USD) entre en scène.

Source : OSTILL est Franck Camhi / Shutterstock.com

Si vous recherchez des analyses approfondies de LONG, vous n’obtiendrez pas grand-chose, du moins pas pour le moment.

Et je vais vous épargner un peu de temps si vous êtes l’un de ces types qui lisent quelques paragraphes et quittent : je suis sceptique quant à la viabilité future de Long Coin. Je vais entrer dans les raisons. Pour l’instant, parlons de ce que fait le protocole blockchain sous-jacent.

Depuis son site Web, l’entité de programmation responsable de Long Coin le décrit comme un réseau de crypto-monnaie et de blockchain sociale. Plus précisément, la plate-forme facilite la « possibilité d’envoyer une chaîne de 256 caractères aux transactions blockchain ». Essentiellement, comme l’indique le site, il s’agit en quelque sorte d’un système décentralisé Twitter (NYSE :TWTR). De plus, grâce à l’architecture de LONG, vous pouvez construire « construire des structures plus complexes telles que des magasins blockchain, des réseaux sociaux, des loteries, des jeux, etc. »

De plus, tous les « messages sont également cryptés et le développeur n’a pas de clés. Vous chiffrez avec votre clé privée et la clé publique du destinataire, qui est son adresse. Quel pourrait être l’avantage de cette technologie, me demanderez-vous? Eh bien, les développeurs de LONG fournissent un indice. “Toute la blockchain est inondée de messages et il n’est pas possible de suivre et de déchiffrer le vôtre.”

Cyniquement, il existe une demande massive pour un tel réseau de médias sociaux introuvable. Par exemple, je suis sûr que vous avez remarqué qu’Internet peut être un endroit très en colère. Certaines plaisanteries sont juvéniles tandis que d’autres messages frisent (ou violent) l’illégalité. Grâce à la décentralisation, les gens disposent donc d’une plate-forme pour leurs prises les plus toxiques.

Long Coin teste la demande du marché pour la controverse

Maintenant, je veux être clair à 100% sur quelque chose : je ne suggère pas que Long Coin est une crypto-monnaie qui prend en charge les mauvais comportements sur Internet. Pour autant que je sache, la plate-forme pourrait être construite par les Quakers pour prêcher la bonne nouvelle à la Corée du Nord.

Néanmoins, je réserve mon scepticisme sur les réseaux sociaux décentralisés. Invariablement, ces plateformes axées sur la confidentialité et sans censure attirent les goules d’Internet. Encore une fois, ne vous méprenez pas, ces plateformes n’attirent pas exclusivement les mauvais acteurs. Mais voyez-vous, lorsque vous parlez de décentralisation et de confidentialité, il est absolument inévitable que cela devienne une plate-forme pour des valeurs sociétales plus sombres – le nationalisme, la xénophobie, l’intolérance religieuse et d’autres sujets trop brûlants pour être traités.

Certes, je crois que les gens devraient avoir le droit de dire ce qu’ils veulent (dans les limites du raisonnable tel que défini par la loi). Et la tentative des grandes technologies de censurer tout ce qui est offensant soulève plusieurs critiques : principalement, qui surveille les observateurs ? Néanmoins, je comprends également que les organisations traditionnelles ne veulent pas de certains contenus ou matériels sur leurs plateformes. Et c’est là qu’intervient la pertinence de Long Coin – le bon, le mauvais et le laid.

Mais le problème pour les réseaux sociaux décentralisés qui flirtent avec la facilitation de contenu à tout prix est qu’il y a généralement très peu de demande pour un tel contenu. C’est pourquoi YouTube s’en tire avec son protocole de filtrage de contenu. Les gens préfèrent regarder des chiots faire des bêtises en ligne, puis se radicaliser sur des questions politiques controversées.

Cette dynamique se reflète dans le prix de la Long Coin. Du 1er janvier au 30 mars de cette année, LONG a bondi d’environ 725%. Mais après l’effondrement de la cryptographie, l’actif spéculatif a perdu la majeure partie de ce profit.

Utilisez votre bon sens

Je ne veux pas entraver la créativité, en particulier dans l’espace blockchain. Mais je peux vous dire tout de suite que beaucoup ont tenté de créer une alternative aux plateformes de médias sociaux grand public. Ils n’attirent tout simplement pas le volume nécessaire au succès.

De plus, le marché de la cryptographie a explosé à près de 11 000 actifs. Au moment de la rédaction de cet article, Long Coin se classe au 3 222e pièce par capitalisation boursière à environ 60 000 $, bien que ces deux chiffres aient probablement changé dans le temps qu’il vous a fallu pour lire jusqu’ici. Bien que LONG ait généré du bavardage, il est tout simplement trop risqué pour que vous y pensiez.

À la date de publication, Josh Enomoto occupait une position LONGUE dans BTC. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.