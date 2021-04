Longue promenade: à bord d’un Royal Enfield Meteor 350 jusqu’à un palais royal

Sur la Royal Enfield Meteor 350, le pilote est assis confortablement – pieds en avant, assise basse, tenant le guidon sans trop de stress sur les épaules et formant des angles ergonomiques parfaits. Mais sur des trajets plus longs, les vibrations du moteur ou la position assise statique peuvent vous fatiguer – le Meteor est différent de l’Himalaya, que l’on peut également conduire debout sur des repose-pieds (bien que ce ne soit pas conseillé). Pour voir à quel point il est vraiment confortable, nous roulons sur le Meteor sur 600 km, de Delhi à Jaipur et retour.

Son moteur de 349 cm3 (20,2 ch; 27 Nm) est raffiné; au ralenti, les vibrations sont contrôlées. Le chevaucher est facile, grâce à une position assise basse. La pédale de changement de vitesse a à la fois un levier de vitesses au talon et un levier de vitesses – c’est une aubaine sur les longues randonnées. Le couple maximal de 27 Nm est atteint à un début de 4000 tr / min, et donc même à des vitesses de conduite plus lentes dans des rapports plus élevés, vous ne ressentirez peut-être aucun manque de puissance.

L’autoroute Delhi-Jaipur est assez bien tapissée – comme la plupart des autoroutes indiennes de nos jours – de sorte que les seules vibrations qu’un pilote peut ressentir proviennent du moteur. Jusqu’à environ 80 km / h, vous ne ressentez aucune vibration, mais lorsque vous dépassez les 100 km / h, le guidon vibre. De plus, bien que le siège de conduite soit suffisamment large pour un bon maintien, vous risquez de vous fatiguer avec le temps, peut-être parce que le matériau du siège n’est pas très ferme. Heureusement, toutes les autoroutes indiennes regorgent de dhabas (mangeurs de joints), où l’on peut se détendre si les choses se compliquent.

De plus, dans les virages sur le Meteor, c’est un jeu d’enfant sur des routes bien pavées – comme je l’ai réalisé sur le chemin sinueux de Jaipur à Nahargarh Fort – la moto ne se sent pas aussi solide que l’Himalaya sur le gravier. Dans les embouteillages du vieux Jaipur, le Meteor était facile à conduire – à 191 kg (avec le réservoir plein), il n’est pas trop lourd, et donc mettre constamment les pieds sur la route pour équilibrer la moto dans les embouteillages n’est pas fatiguer le cavalier.

Une valeur ajoutée sur le Meteor est le Tripper – le module de navigation étape par étape. Il se connecte au smartphone du cycliste via Bluetooth et les itinéraires en temps réel – à l’aide de Google Maps – sont affichés sur un petit écran à côté du compteur journalier. Le seul problème ici est que l’application Tripper semble vider la batterie du smartphone plus rapidement que les applications classiques. De Delhi à Fairmont Jaipur (où je suis resté), l’application Tripper a consommé environ 30% de batterie (en six heures) – mais cela dépend également de choses telles que le téléphone, d’autres applications en cours d’exécution, etc.

Le Meteor 350 est disponible en trois variantes: le Fireball pour Rs 1,75 lakh, le Stellar pour Rs 1,81 lakh et le Supernova pour Rs 1,90 lakh (ex-showroom, Chennai). Des motos similaires à des prix plus ou moins similaires disponibles en Inde incluent Honda H’ness et CB350R.

(La moto est nouvelle, mais le nom ne l’est pas – la Meteor 350 hérite de son nom d’une autre moto Royal Enfield des années 1950. Lancée à la fin de 1952, la Meteor était une moto de tourisme fabriquée par Royal Enfield en Angleterre pour l’exportation vers le marché américain.)

Post-scriptum: Lors de votre séjour au Fairmont Jaipur, la direction a pris grand soin de la moto (tout le monde ne se présente pas sur un deux-roues dans un hôtel comme celui-ci), a suggéré des endroits à proximité pour prendre des photos, a permis à un employé local de m’accompagner, et même laissez-moi prendre des photos de la moto à l’intérieur de l’enceinte de l’hôtel. Pendant un instant, j’ai oublié Tajness!

Distance totale parcourue: Environ 600 km

Temps pris: 10 heures

Vitesse moyenne: 60 km / h

Efficacité énergétique globale: 45 km / litre

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.