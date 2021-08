Lonnie’s Reno Room : la tradition de Kansas City renaît à l’Ambassador Hotel

Lonnie McFadden éblouit devant le nouveau point chaud de KC qui porte son nom. https://www.lonniesrenoclub.com

*Gastronomie et divertissements vont de pair, mais ils évoquent rarement les traditions d’antan dans un style aussi grandiose.

Merci à Paul et Kara Courtney, de l’Ambassador Hotel du centre-ville de Kansas City, Lonnie McFadden a maintenant un foyer permanent pour éblouir, éblouir et hypnotiser la foule avec sa performance fougueuse au Lonnie’s Reno Club.

Lonnie est une quadruple menace. Il chante comme Lonnie, c’est son nom, mais sa voix est teintée des fibres de velours de Billy Eckstein, Nat King Cole et Jimmy Scott.

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB : TikTok supprime les vidéos du « Milk Crate Challenge » et « glorifie les actes dangereux »

M. McFadden est un pétard sur scène, passant de main en main de solos vocaux à des solos de trompette fascinants sans manquer un battement. L’énergie de Lonnie est contagieuse lorsqu’il raconte les histoires de son père Jimmy McFadden, qui faisait partie des légendaires Four Chocolate Drops de Kansas City.

Fidèle à ses habitudes, Lonnie intègre les claquettes dans son numéro. Il est complété par la précision et le flair artistique des célèbres saboteurs des premiers jours du jazz. Lonnie fait plus que monter un spectacle, il est le spectacle. C’est un conteur accompli, un humoriste, un styliste de chansons, un musicien et un artiste complet.

Paul et Kara Courtney

Les Courtney ont été témoins de la façon dont Lonnie peut déplacer une foule et ils ont décidé de concevoir un salon entier pour lui à l’Ambassador Hotel.

Lonnie l’a nommé d’après le célèbre Reno Club anciennement situé au 602 E. 12th Street où le Count Basie Orchestra a commencé en 1935. L’héritage est bel et bien vivant au Lonnie’s Reno Club où chaque ensemble est rempli de standards tels que Unforgettable, A Wonderful World et La balançoire Benny Moten. Bien sûr, Lonnie accentue la soirée avec une ou deux mélodies originales.

Chaque interprétation est une musique à vos oreilles et un joyeux blitz pour tous les autres sens. Pour compléter l’expérience acoustique excitante, Andrew Ouellette au piano, Zach Beeson à la basse et Tyree Johnson à la batterie.

Jazzy Rita Shelby d’EURweb et Anita Dixon de KC UNESCO sont ravies du spectacle présenté par Lonnie McFadden au Lonnie’s Reno Club le 22 août 2021

Selon l’historienne du jazz et sommité de KC Anita Dixon, le vrai jazz de Kansas City est de retour.

Les réservations sont difficiles à trouver pour le spectacle de Lonnie McFadden les samedis et dimanches soirs, mais c’est une expérience intéressante qui donnera envie aux fans de revenir.

Pour les infos du spectacle : https://www.lonniesrenoclub.com

LaRita “Jazzy Rita” Shelby est écrivain et artiste et Directeur de la stratégie digitale et des ventes pour EURweb.com, nouvellement marqué Tout Urbain & Radioscope. Gagnant du prix du journaliste de divertissement de l’année 2020 du MIMPA et membre fier de Sigma Gamma Rho. LaRita est l’auteur de The Brand Beside the Brand et On My Father’s Side. Chattez, échangez des idées et une vision sur [email protected]