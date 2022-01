L’Ontario ferme des écoles, des restaurants intérieurs et des gymnases au milieu des infections

Le premier ministre Doug Ford a également annoncé lundi la fermeture des restaurants à l’intérieur. Les gymnases et les cinémas fermeront également et les hôpitaux ont également été invités à suspendre toutes les chirurgies non urgentes.

Toutes les écoles de la province la plus peuplée du Canada seront fermées et passeront à l’apprentissage en ligne en raison d’un nombre record d’infections à coronavirus alimentées par la variante ultra-contagieuse de l’omicron, a annoncé le premier ministre de l’Ontario. Le premier ministre Doug Ford a également annoncé lundi la fermeture des restaurants à l’intérieur. Les gymnases et les cinémas fermeront également et les hôpitaux ont également été invités à suspendre toutes les chirurgies non urgentes.

L’Ontario se verrouille à nouveau, contrairement aux villes et aux États américains. Comme de nombreux États-Unis, l’Ontario enregistre de nouvelles infections record. Ford a souligné les projections montrant que le nombre total de patients dans les hôpitaux dépasserait la capacité d’ici quelques semaines, car Omicron devrait détruire la population. « Nous nous préparons à l’impact », a déclaré Ford

Ford a déclaré qu’ils s’attendaient à un « tsunami » de cas et a noté qu’un pour cent seulement des 100 000 nouveaux cas par jour pourrait submerger les hôpitaux. L’Ontario compte plus de 14,7 millions d’habitants. « Ils n’avaient pas le choix », a déclaré le Dr Andrew Morris, professeur de maladies infectieuses à l’Université de Toronto et directeur médical du programme de gestion des antimicrobiens du Sinai-University Health Network.

«Ça allait être brutal dans un sens ou dans l’autre. Montrez-moi qui ne fait pas face à ces réalités ? Partout? » dit-il. Morris a déclaré que les États-Unis ont beaucoup plus de capacité hospitalière que le Canada. Le Dr Chaim Bell, interniste généraliste en milieu hospitalier au Sinai Health à Toronto, a noté que le Canada a l’un des plus faibles nombres de lits d’hôpitaux par habitant dans le monde industrialisé, les hôpitaux fonctionnant souvent à plus de 100 % de leur capacité et laissant peu de place supplémentaire pour capacité supplémentaire pour les surtensions. « Nous sommes nuls. Comment augmenter la capacité hospitalière ? Vous devez ajouter des médecins et des infirmières, etc. Ils ne font pas qu’apparaître », a déclaré Morris.

La réouverture des écoles a été retardée jusqu’au 17 janvier au moins. La semaine dernière encore, le gouvernement a annoncé que les écoles ouvriraient mercredi. Les magasins de détail seront limités à 50 % de leur capacité en Ontario et les rassemblements sociaux à l’intérieur seront limités à cinq personnes. Les nouvelles mesures débuteront mercredi.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.