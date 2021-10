L’ONU abandonne l’affaire du changement climatique présentée par Greta Thunberg, d’autres jeunes militants

Un panel des Nations Unies sur les droits de l’enfant a refusé lundi de se prononcer sur une affaire déposée par la militante suédoise pour le climat Greta Thunberg, qui a fait valoir que les nations nuisent aux jeunes par l’inaction sur le réchauffement climatique.

Alors que les gouvernements peuvent être responsables de l’effet de leurs politiques sur le changement climatique, l’ONU est incapable de rendre des décisions sur de tels cas, a statué le Comité des droits de l’enfant (CRC) de l’organisme international. Les plaignants ne peuvent porter leur affaire devant la CRC qu’après avoir épuisé tous les recours juridiques dans leur propre pays.

« Les États émetteurs sont responsables de l’impact négatif des émissions provenant de leur territoire sur les droits des enfants – même ceux qui peuvent se trouver à l’étranger », a déclaré Ann Skelton, membre du CRC, dans un communiqué. « Le caractère collectif des causes du changement climatique ne doit pas exonérer un État de sa responsabilité individuelle. »

« Il s’agit de prouver suffisamment qu’il existe un lien de causalité entre le préjudice et les actes ou omissions des États », a-t-elle poursuivi.

En 2019, Thunberg et d’autres jeunes militants pour le climat ont déposé une pétition auprès du CRC contre l’Argentine, le Brésil, la France, l’Allemagne et la Turquie. Les enfants ont fait valoir que les pays étaient des « émetteurs historiques » qui n’avaient pas suffisamment agi pour « protéger et (réaliser) les droits des enfants à la vie, à la santé et à la culture ».

Mais le CRC a déclaré qu’il n’existait pas pour « remplacer tous les tribunaux du monde » et n’avait donc aucune compétence sur l’affaire de grande envergure.

Le CRC a également écrit une lettre aux militants, reconnaissant que leur affaire avait été couronnée de succès à certains égards parce qu’elle avait sensibilisé le public au problème. Dans la lettre, le Comité a salué le « courage et la détermination » de Thunberg et des autres.

« Nous vous écrivons pour reconnaître l’importance de vos actions pour porter cette affaire historique devant le Comité des droits de l’enfant », a écrit le CRC. « Bien que vous ayez agi en votre propre nom, nous sommes conscients que de nombreux enfants dans le monde subissent les mêmes effets et préoccupations que vous. »

Le CRC a ajouté que les pétitionnaires devraient continuer à « agir dans leurs propres pays et régions et au niveau international pour lutter pour la justice sur le changement climatique ».

« Je ne doute pas que ce jugement hantera le comité à l’avenir », a déclaré la pétitionnaire américaine Alexandria Villaseñor, âgée de 16 ans. « Lorsque les catastrophes climatiques seront encore plus graves qu’elles ne le sont actuellement, le comité regrettera gravement de ne pas avoir fait ce qu’il fallait lorsqu’il en aurait eu l’occasion. »

Alors que les avocats des enfants ont critiqué la décision de l’ONU comme donnant « aux États polluants … un laissez-passer gratuit pour perpétuer la crise climatique », ils ont également promis de porter les affaires devant les tribunaux nationaux.

« Nous allons continuer à nous battre pour des voies de justice pour les enfants confrontés à l’extinction climatique », a déclaré Scott Gilmore, avocat des pétitionnaires.

