L’ONU affirme que les crypto-monnaies peuvent aider à lutter contre la crise climatique malgré les préoccupations environnementales mondiales

Le rapport de l’ONU indique que la quantité d’énergie nécessaire pour chaque transaction est de 980 kWh, contre seulement 0,0006 kWh pour chaque transaction Mastercard. Image représentative/Pixabay

Malgré les inquiétudes mondiales concernant l’impact environnemental négatif des crypto-monnaies telles que l’empreinte carbone croissante de Bitcoin, les Nations Unies ont déclaré que les crypto-monnaies et la technologie Blockchain qui les alimentent pourraient être très bénéfiques pour ceux qui luttent contre la crise climatique et contribuer à une économie mondiale plus durable. Dans son récent rapport analysant les dangers et les promesses de la technologie des crypto-monnaies, il a déclaré: “Les experts de l’ONU pensent que les crypto-monnaies et la technologie qui les alimente (Blockchain) peuvent jouer un rôle important dans le développement durable et améliorer réellement notre gérance de l’environnement”.

Le rapport a expliqué qu’il existe trois domaines principaux dans lesquels Blockchain peut accélérer l’action climatique : la transparence, le financement climatique et les marchés de l’énergie propre. Par exemple, « les données sur les émissions nocives de gaz à effet de serre dans de nombreux pays, selon le partenariat du Programme des Nations Unies pour l’environnement et de l’Université technique du Danemark (UNEP-DTU), sont incomplètes et peu fiables. Les solutions blockchain pourraient fournir un moyen transparent et fiable de montrer comment les nations prennent des mesures pour réduire leur impact sur le climat. »

«Avec le développement continu de la recherche Blockchain, des innovations constantes se produisent dans cette industrie. La principale raison de la forte consommation d’énergie de la cryptographie est sa nature complexe et sa résistance imbattable aux escroqueries et à la falsification. En outre, de nombreuses innovations telles que l’ajout d’une couche éclair à Blockchain par des sociétés comme Square Crypto, qui appartient à Jack Dorsey, assureront sa durabilité dans un avenir proche », a déclaré Gaurav Dahake, fondateur et PDG de Bitbns à Financial Express Online.

Lisez aussi : Bitcoin glisse à nouveau sous les 30 000 $ ; environ 90 milliards de dollars ont anéanti tout le marché des crypto-monnaies en 24 heures

Les bitcoins sont extraits grâce à un processus impliquant des ordinateurs puissants pour résoudre des problèmes mathématiques complexes qui nécessitent une énergie énorme, à un point tel qu’on estime qu’il consomme plus d’énergie que plusieurs pays comme le Kazakhstan et les Pays-Bas. De plus, le rapport de l’ONU indique que la quantité d’énergie nécessaire pour chaque transaction est de 980 kWh, contre seulement 0,0006 kWh pour chaque transaction Mastercard.

En ce qui concerne le financement climatique, l’ONU a déclaré que « les investissements qui contribuent à ralentir le rythme du changement climatique pourraient être stimulés, si les marchés du carbone sont intensifiés, permettant aux entreprises et aux industries de passer aux technologies à faible émission de carbone ». De plus, Blockchain pourrait être un élément important pour accélérer l’utilisation de sources d’énergie renouvelables telles que l’éolien et le solaire. Comme ces sources sont, de par leur nature, intermittentes et décentralisées, de nouvelles formes de marchés de l’énergie sont nécessaires, a noté l’ONU.

Tesla d’Elon Musk avait acheté plus tôt cette année 1,5 milliard de dollars en Bitcoin pour l’accepter comme moyen de paiement pour ses véhicules électriques. Cependant, Musk a décidé en mai d’arrêter les paiements en Bitcoin en raison de la quantité « folle » d’énergie nécessaire pour produire du Bitcoin dans un contexte de préoccupations environnementales.

Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.