L’ONU crie au scandale : l’Agenda 2030 est en retard

L’ONU appelle à l’aide ! L’Agenda 2030 est en retard ! En conséquence directe de la pandémie, la « poussée » pour la couverture sanitaire universelle s’est arrêtée. Un plus grand engagement du gouvernement est nécessaire pour atteindre l’objectif d’ici 2030. Parce que les systèmes de santé des pays ont été poussés à la limite, causant des décès dus à la tuberculose et au paludisme en raison du manque de vaccinations. Mais les systèmes de santé de la plupart des pays africains sont des systèmes publics nationalisés couvrant 80% de la population. Les frais pour les patients sont basés sur le revenu. Comme les impôts aux États-Unis. Un modèle de gouvernement.

Alors, comment la pandémie pourrait-elle altérer la santé publique subventionnée par le gouvernement ?

RÉPONSE : Il ne peut pas et l’ONU crie au loup tout en plaidant pour « le ciel s’effondre » Petit fantasme de poulet.

3 500 cliniques à travers l’Afrique offrent un traitement gratuit aux femmes enceintes et aux enfants de moins de six ans. Le traitement du VIH est gratuit sur tout le continent. Tout comme les vaccins.

Parallèlement aux établissements médicaux publics en Afrique, il y a les soins privés. Les soins privés ne sont accessibles qu’à ceux qui en ont les moyens. Ainsi, 80 % de tous les médecins travaillent dans des « soins privés » et soutiennent 20 % de la population. Parce que – en fait, ils sont PAYÉS.

Le Covid a à peine touché l’Afrique qui a un taux de vaccination global de 6%. En supposant que l’on croie même ce nombre. La pandémie n’a eu que peu ou pas d’effet sur l’Afrique !

L’ONU ment donc. Vous ne pouvez pas « pousser un système de santé à ses limites » lorsque vous n’avez pas de pandémie à blâmer…

Les cas qui ont frappé récemment l’Afrique définie comme Omicron, sont inférieurs à ceux de la grippe bénigne – et auraient donc un impact de -0- sur les hôpitaux !

Propagande de scénario de l’ONU : « Même avant que la pandémie de COVID-19 ne frappe, près d’un milliard de personnes dépensaient plus de 10 % de leur budget familial pour la « santé ». Certes, ce serait le cas sous l’Obamacare des États-Unis… Mais quel est le rapport avec l’Afrique – la source de tout ce qui est Nations Unies et LIBRE ?

Conformément au plan de développement durable, les pouvoirs de l’ONU veulent réduire les taux de possession de véhicules à quelque chose de plus tenable pour le changement climatique… vous voyez. Le réseau électrique pourrait donc être simplement une distraction, car des coûts automobiles plus élevés entraînent moins de propriété. Certaines villes offrent le transport gratuit comme moyen de guider les citoyens vers la non-propriété.

Conformément à ce thème de non-propriété, reconstruire les villes américaines à partir de zéro, c’est-à-dire de zéro, nécessite d’abord de les détruire. Sans répercussion légale. Les villes les plus ciblées sont New York, Portland, Seattle, Minneapolis, Chicago, San Francisco, DC, Philadelphie et, dans une moindre mesure, Denver, Trenton, St Louis, Oakland, Dallas, Detroit et Atlanta. Certaines régions sont devenues des villes fantômes proverbiales. D’autres sont criblés de crimes.

Le leader du BLM de New York a déclaré sans vergogne que si le nouveau maire de New York avait le moindre scrupule à arrêter quelqu’un, le BLM brûlerait la ville et provoquerait un bain de sang. Fin de la conversation.

Pourquoi n’est-ce pas une incitation constitutionnelle ? Pourquoi n’est-il pas poursuivi ? Pourquoi les membres du BLM sont-ils autorisés à décimer des grandes villes entières ? Sans conséquence…

Si vous vous en souvenez, le plan initial du clan Gates était de construire des villes futuristes à partir de zéro. Mais le simple coût a laissé le terrain vacant. Un nouveau plan brillant a été développé : Détruisez les plus grandes villes dirigées par des démocrates et faites payer la facture aux contribuables pour reconstruire à partir de zéro – en commençant par « l’infrastructure ». Vous savez, cette « infrastructure d’inégalité raciale » attribuée par Petey Piper.

Une fois les bâtiments rasés, de nouvelles infrastructures installées, de nouvelles mégalopoles s’élèveront pour abriter les prolétariats qui ne possèdent rien. La vision de Bezos pour Amazon – la vie est Amazon. La vision de Google, les heures des travailleurs augmentent à 11 par jour 7 jours par semaine. La vie, c’est Google.

La voix drôle de 1984 sera « tu es heureux, tu es heureux… » Parce que vous ne possédez rien, êtes déchargé de toute responsabilité et « les villes éduqueront vos enfants », vous libérant pour devenir une IA. Hummmmm.

Mais si le consumérisme meurt, que feront les entreprises ? Si personne n’achète quoi que ce soit, que feront les Bezos du monde ? Amazon et Google ne seront pas pertinents. Les iPhones ont disparu. La télévision est un mécanisme de propagande de l’IA. Les vêtements sont remplacés par des uniformes.

S’il n’y a pas de consumérisme, que « feront » les prolétariats pour soutenir les Nobles ?

Dans les monarchies du Moyen Age, le rôle des paysans était l’agriculture. Ils ne possédaient pas de terre, ils ne possédaient pas de maison, ils étaient simplement des abeilles ouvrières qui avaient reçu l’ordre d’être – heureuses. Assurer la subsistance de tous les autres. Les chevaliers étaient privilégiés, mais ils devaient provenir d’une « famille noble ». Les familles nobles étaient la monarchie.

La guerre constante et incessante était la subsistance et le moyen de la dégradation et du contrôle de la population. Car parmi les privilégiés, un autre privilégié a toujours voulu le bien de l’autre – la terre et les esclaves. Et c’était – la vie. Et c’est la définition du marxisme malgré la psychose utopique de Karl.

Qu’est-ce qui serait différent dans la vision de la Cabale ? Rien. Rien du tout.

Les économies ne prospéreraient pas. L’art serait inexistant. Le développement s’effondrerait et s’effondrerait. Parce que sans incitation – rien ne pousse, pas même une graine.

Les scientifiques sombreraient dans un ennui inconscient, le manque de camaraderie à leur niveau diminuait fortement. Aucune stimulation. Et finalement, les puissances monarchiques de la Cabale se fâcheraient ! Alors que l’évolution revient aux hommes des cavernes.

Et la guerre serait leur seul débouché pour le défi.

Un cercle vicieux qui a été éliminé par la fondation de l’Amérique. En théorie. Parce qu’il semblerait que bon nombre des « pères fondateurs » étaient en fait toujours alignés avec la monarchie britannique – par l’ombre. Un peu comme les faux républicains d’aujourd’hui. Des ONG ont appris à tromper la population en lui faisant croire que vous êtes membre de ce parti alors qu’en fait vous êtes un marxiste libéral. Enveloppé de laine de mouton.

Covid a présenté de nombreux avantages pour les cabalistes de l’ONU qui avaient émis des hypothèses et analysé comment cette pandémie pourrait servir d’impulsion à la chute mondiale, bien avant que la pandémie n’existe.

Mais la puissance du multiple existe toujours. Ce « pouvoir » dépend des médias sociaux. Et ainsi, les cabalistes attaquent agressivement les médias sociaux – pour diviser et conquérir ce dernier bastion de la révolution. Tout a commencé en 2015 avec l’installation du PDG de Google, Sundar Pichai. Il a évolué jusqu’à l’éviction de Dorsey de Twitter pour Parag Agrawal, la mort de Steve Jobs d’Apple, le soulagement de Gates de Microsoft pour Satya Nadella, le nouveau PDG d’IBM à partir de 2020, Arvind Krishna, PDG d’Oracle à partir de 2019, Safra Catz, PDG de HP, Antonio Neri à partir de 2018, etc., tous sympathiques à la gouvernance mondiale des entreprises tout en n’ayant aucune allégeance en soi à l’entreprise elle-même – ou au monde en général.

Au lieu de cela, l’allégeance est à la domination des entreprises du gouvernement mondial.

Par euphémisme – La Cabale.

Et certaines cultures sont plus enclines à l’asservissement que d’autres. Comme certaines populations. La question à 1,95 $ ? Que faire des opposants ? Les patriotes ? Les gens …? C’est tellement ennuyeux….

