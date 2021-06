L’ONU déclare que la pandémie a créé une crise de l’emploi « sans précédent »

“La crise est loin d’être terminée”, a ajouté l’agence, indiquant que l’Amérique latine et les Caraïbes, l’Europe et l’Asie centrale étaient les régions les plus touchées au premier semestre de cette année. (Source de la photo : .)

La pandémie de COVID-19 a créé une crise mondiale du marché du travail “sans précédent” qui affectera le marché du travail pendant des années, a déclaré mercredi l’Organisation internationale du Travail dans un rapport.

L’agence des Nations Unies a déclaré que “tous les pays ont subi une forte détérioration de l’emploi et du revenu national, ce qui a aggravé les inégalités existantes et risque d’infliger des cicatrices à plus long terme sur les travailleurs et les entreprises”.

Le rapport de 164 pages World Employment and Social Outlook: Trends 2021 indique que la crise a frappé durement les travailleurs vulnérables, dont 2 milliards dans le secteur informel, les femmes et les jeunes les plus durement.

En 2020, on estime que 8,8% du total des heures de travail ont été perdues – “l’équivalent des heures travaillées en un an par 255 millions de travailleurs à temps plein”, a déclaré l’agence. En revanche, a-t-il déclaré, s’il n’y avait pas eu de pandémie, le monde aurait créé environ 30 millions de nouveaux emplois en 2020.

L’agence basée à Genève a déclaré que les vagues récurrentes de la pandémie dans le monde ont fait que les pertes d’heures de travail restent élevées, avec une perte de 4,4% correspondant à 140 millions d’emplois à temps plein au premier trimestre 2021 et une perte de 4,4% au deuxième. trimestre équivalent à 127 millions d’emplois à temps plein.

Le rapport indique qu’une reprise économique inégale devrait commencer au second semestre 2021, tirée par les progrès des vaccinations et des dépenses budgétaires à grande échelle. Il prévoit que la reprise créera 100 millions d’emplois cette année et 80 millions supplémentaires en 2022, mais dit que c’est encore loin des niveaux d’avant la pandémie.

« Pour aggraver les choses, de nombreux emplois nouvellement créés devraient être de faible productivité et de mauvaise qualité », indique le rapport. L’agence prévoit que la croissance de l’emploi sera insuffisante pour compenser les pertes subies à la suite de la pandémie jusqu’en 2023 au moins. Elle a déclaré que de nombreuses entreprises ? en particulier les micro et petites entreprises « ont déjà fait faillite ou sont confrontées à un avenir très incertain ».

Une enquête menée auprès de 4 520 entreprises dans 45 pays du monde au deuxième trimestre 2020 a révélé que 80% des micro-entreprises et 70% des petites entreprises “étaient confrontées à d’importantes difficultés financières”, indique le rapport.

“La récupération de COVID-19 n’est pas seulement un problème de santé”, a déclaré le directeur de l’agence, Guy Ryder. « Les graves dommages causés aux économies et aux sociétés doivent également être surmontés. »

Sans efforts accélérés pour créer des emplois décents et soutenir les personnes les plus vulnérables du monde et les secteurs économiques les plus durement touchés, « les effets persistants de la pandémie pourraient nous accompagner pendant des années sous la forme d’une perte de potentiel humain et économique et d’une augmentation de la pauvreté et des inégalités, », a déclaré Ryder.

