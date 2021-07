L’ONU donne son feu vert à la méga-base de données Big Tech pour censurer les «extrémistes» américains 10z viral

Un groupe dirigé par Big Tech utilise son influence et son pouvoir pour élargir sa base de données de censure partagée pour freiner le «contenu extrémiste» et collecter des vidéos et des images considérées comme suprémacistes blanches, selon .. L’expansion intervient après que le groupe a “pris une urgence renouvelée” après l’émeute du 6 janvier au Capitole, que les démocrates et les géants de la technologie continuent d’utiliser comme excuse pour justifier la répression.

Facebook, Microsoft, Twitter et YouTube, des oligarques technologiques prêts à déformer les dissidents politiques, ont fondé le Global Internet Forum to Counter Terrorism en 2017 dans ce qu’ils ont qualifié de « nouvel effort collectif pour empêcher la diffusion de contenus terroristes et extrémistes violents en ligne. ” Initialement, l’organisation prétendait concentrer ses efforts sur la collecte de contenus provenant d’organisations terroristes telles que l’État islamique et les talibans désignés par les Nations Unies, mais maintenant les monopoles qui gèrent le GIFCT utilisent leur pouvoir d’oligarque pour réprimer les dissidents de leur élite. ordre du jour.

Cinq ans seulement après sa fondation, GIFCT étend sa base de données pour inclure le contenu « suprémaciste blanc » tel que déterminé par le projet Tech Against Terrorism des Nations Unies et des groupes de renseignement tels que Five Eyes. Selon ., la base de données comprendra des « manifestes d’attaquants – souvent partagés par des sympathisants après la violence de la suprématie blanche » ainsi que des liens et du matériel de Proud Boys, Three Percenters et d’autres groupes « néo-nazis » qui sont identifiés puis censurés ou supprimés. par les plateformes de médias sociaux.

D’autres entreprises technologiques, qui ont récemment reçu des pressions de la Maison Blanche pour signaler le contenu qui ne correspond pas à la propagande COVID-19 de l’administration à partir de leurs plateformes respectives, rejoignent désormais les géants des médias sociaux dans leurs efforts et pourront accéder au trésor de matériel « extrémiste » pour voir quelles plateformes l’ont déjà supprimé.

Bien que nouveaux pour GIFCT, bon nombre de ces géants de la technologie se sont déjà engagés dans la censure et la déplateforme. Airbnb s’est engagé à empêcher les « groupes haineux » de visiter DC lors de l’investiture pacifique du président Joe Biden. Mailchimp a utilisé son pouvoir pour déformer les opinions qu’il n’aime pas. Pinterest et Instagram ont interdit l’ancien président Donald Trump.

Cette campagne numérique, cependant, n’est pas assez bonne pour le directeur exécutif du GIFCT, Nicholas Rasmussen, qui a déclaré qu’il souhaitait une répression plus large de «l’extrémisme».

“Quiconque regarde le paysage du terrorisme ou de l’extrémisme doit comprendre qu’il y a d’autres parties … qui exigent une attention en ce moment”, a déclaré Rasmussen, ignorant les plaintes de portée excessive pour citer “les menaces d’extrémisme violent d’extrême droite ou à motivation raciale” qui pourraient passer par « audio » et « symboles ».

La décision du GIFCT fait suite à près d’un an et demi de censure généralisée par certaines de ces mêmes entreprises qui sont prêtes à faire le sale boulot du système de crédit social du gouvernement pour elles.

