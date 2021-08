L’ONU exhorte le Japon à enquêter sur les réacteurs nucléaires endommagés de Fukushima .

Une équipe d’experts des Nations Unies exhorte le Japon à enquêter sur les réacteurs nucléaires endommagés il y a dix ans par un tremblement de terre et un tsunami massifs.

Des scientifiques travaillant pour l’Agence internationale de l’énergie atomique examinant les progrès du nettoyage de la centrale de Fukushima disent que le Japon a mis du temps à examiner le combustible fondu à l’intérieur des réacteurs.

Et ils craignent que le pays ne soit pas en mesure d’atteindre un objectif de 2051 pour nettoyer le gâchis, selon un rapport.

“Nous devons rassembler plus d’informations sur les débris de combustible et plus d’expérience sur la récupération des débris de combustible pour savoir si le plan peut être achevé comme prévu dans les 30 prochaines années”, a déclaré Christophe Xerri, chef de l’AIEA, lors d’une conférence de presse. après que lui et un collègue ont soumis un rapport sur leurs récentes découvertes au gouvernement japonais vendredi.

Des réservoirs contenant de l’eau contaminée par des radiations sont vus dans les locaux de la centrale nucléaire paralysée de Fukushima Daiichi de Tokyo Electric Power Co le 12 avril 2021 à Okuma, Fukushima, Japon. L’Asahi Shimbun via .Un travailleur déplace des sacs de déchets nucléaires dans une zone d’évacuation endommagée par le tremblement de terre et le tsunami de 2011 à Tomioka, dans la préfecture de Fukushima, au Japon, en 2016. Bloomberg via .

Un tremblement de terre massif et un tsunami en mars 2011 ont détruit les systèmes de refroidissement de la centrale de Fukushima dans le nord-est du Japon, provoquant la fusion de trois réacteurs lors de la pire catastrophe nucléaire depuis l’accident de Tchernobyl en 1986, selon l’Associated Press.

Les responsables japonais ont déclaré qu’ils espèrent terminer le processus de déclassement dans les 30 prochaines années, bien que de nombreux experts pensent que le calendrier est optimiste.

Les responsables du gouvernement japonais et l’exploitant de la centrale, Tokyo Electric Power Company Holdings, n’ont fourni aucune précision quant à l’aspect de la centrale une fois le nettoyage terminé.