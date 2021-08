L’ONUDC utilise l’IFC-IOR pour maintenir les voies maritimes exemptes de crimes maritimes

L’ONUDC travaille également avec le Centre indien de fusion d’informations pour la région de l’océan Indien (IOR). (Image : US Navy/Ja’lon A. Rhinehart)

Les menaces comme la traite des êtres humains, les stupéfiants, le terrorisme par voie maritime, la piraterie et l’exploitation des ressources naturelles sont de véritables préoccupations en matière de sécurité maritime.

Lundi, le CSNU a adopté à l’unanimité la première déclaration présidentielle (PRST) du Conseil sur la sécurité maritime. Le PRST a catégoriquement réaffirmé que le droit international, en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (UNCLOS), est le principal cadre juridique applicable aux activités dans les océans. Et, il reconnaît l’importance de renforcer la coopération internationale et régionale pour contrer les menaces à la sûreté et à la sécurité maritimes.

Plus important encore, le CSNU a reconnu la nécessité de renforcer les capacités des États membres et les a invités à partager leurs expériences avec d’autres, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’Organisation maritime internationale sur les éventuelles lacunes et vulnérabilités en mer.

Problèmes en mer

Il a mis en lumière le problème des crimes organisés transnationaux commis en mer : trafic de migrants, traite des personnes et trafic illicite d’armes à feu, trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et autres activités illicites.

Dans son allocution lors du débat ouvert sur la coopération maritime initié par l’Inde, Ghada Fathy Ismail Waly, directrice exécutive de l’ONUDC, a exhorté les États membres à se concentrer sur la sécurisation des mers et des efforts internationaux concertés pour réduire les vulnérabilités.

Elle a souligné quatre domaines d’action à considérer par le Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment la mise en œuvre du cadre juridique international ; promouvoir des réponses holistiques à la prévention du crime; renforcement des capacités; et l’élargissement des partenariats.

L’ONUDC travaille également avec le Centre indien de fusion d’informations pour la région de l’océan Indien (IOR).

Qu’est-ce que l’IFC-IOR ?

Celui-ci est basé à Delhi NCR et utilise le logiciel Merchant Ship Information System (MSIS), qui est un outil collaboratif utilisé pour son fonctionnement quotidien.

Il rassemble ensuite des informations provenant de diverses sources, puis développe une image globale des opérations de la région et la partage ensuite avec les pays partenaires. Avec ce genre d’informations, les navires marchands circulant dans les eaux sont surveillés. Cela aide à réduire les crimes maritimes.

Traite des êtres humains

Comme cela a été signalé précédemment par Financial Express Online, la traite des êtres humains n’a pas été touchée par la pandémie mondiale de COVID-19.

Les mouvements des migrants en provenance d’Inde et des pays voisins comme le Népal, le Bangladesh, le Sri Lanka qui s’étaient interrompus pendant un certain temps pendant le confinement mondial entre 2020 et 21, sont désormais prêts à se déplacer. Ils paient plusieurs milliers de dollars pour poursuivre leurs rêves dans des pays comme les États-Unis et le Canada. Ils commencent leur voyage à partir d’un pays situé en Amérique du Sud ou en Amérique centrale traversant un terrain difficile. En raison des différentes exigences en matière de visa, ils partent du Brésil, du Chili, de la Bolivie, de l’Équateur, du Pérou, du Costa Rica, du Nicaragua, d’El Salvador, du Paraguay, de la Colombie et du Guatemala. Et tous n’atteignent pas leur destination. Soit ils sont tués en chemin, soit ils meurent à cause d’accidents et d’autres attaques en mer.

L’ONUDC a un programme mondial de lutte contre la criminalité maritime qui a débuté en 2009 avec un budget de 300 000 dollars. Ce programme a été lancé pour faire face à la menace de la piraterie somalienne et s’est depuis étendu et dispose désormais d’un budget d’environ 230 millions de dollars. Et fournit désormais un soutien à la réforme juridique et au renforcement des capacités ; essais simulés, centres de formation maritime et plus encore.

Comment cela marche-t-il?

Il y a 170 personnes qui sont réparties dans 26 États membres et se concentrent sur l’Amérique latine et les Caraïbes ; le golfe d’Aden et la mer Rouge ; et la Méditerranée et la mer Noire ; L’ocean indien; les océans Atlantique et Pacifique.

L’organisme des Nations Unies travaille en coordination avec les organisations régionales et d’autres partenaires et fournit une assistance pour faire face à un large éventail de crimes maritimes.

L’architecture de sûreté et de sécurité maritime de Yaoundé est soutenue par l’ONUDC. Des experts sont mis à disposition du Centre de coordination interrégional qui s’occupe de la sûreté et de la sécurité maritimes en Afrique centrale et de l’Ouest.

Des technologies et des données avancées sont également fournies par l’ONUDC aux États membres pour les aider à lutter contre la criminalité maritime à l’aide d’une infrastructure de sensibilisation au domaine maritime, d’images satellite et de systèmes radar.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.