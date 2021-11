Lonzo Ball aide les Bulls à battre les Hornets de LaMelo Ball, 133-119

Lonzo Ball a affronté son frère LaMelo à trois reprises en NBA, gagnant deux fois. C’est la seule chose qui compte pour lui.

« Je joue pour gagner. Je suis toujours le grand frère à la fin de la journée », a déclaré Lonzo Ball, « et je dois empiler mes victoires. »

Les Chicago Bulls ont remporté la dernière bataille des frères Ball, sur une performance stellaire de Nikola Vucevic à une victoire de 133-119 sur les Charlotte Hornets lundi soir.

Chicago a atteint un sommet de 59,6% de la saison sur le terrain et cinq joueurs ont marqué à deux chiffres. Vucevic a enregistré 30 points, son meilleur record de la saison, et 14 rebonds. DeMar DeRozan a marqué 28 points et Zach LaVine, une décision de temps de jeu en raison d’une maladie, a terminé avec 25.

Avec le patriarche LaVar Ball regardant et portant un chapeau noir sur lequel était écrit « Je vous l’avais dit », Lonzo Ball a aidé les Bulls à se remettre sur la bonne voie après avoir perdu trois des quatre. Il a récolté 16 points et huit passes décisives, et LaMelo Ball a récolté 18 points et 13 passes décisives.

« Je veux dire que nous parlons de la NBA depuis que nous sommes petits », a déclaré LaMelo. « Juste aller là-bas et jouer contre lui, toujours un rêve devenu réalité, pour de vrai. »

La foule de 21 366 personnes du United Center a rugi à chaque fois que les frères Ball se sont affrontés dès le début. Mais il y avait peu de signes de Lonzo ou de LaMelo qu’ils gardaient quelqu’un qu’ils gardaient depuis qu’ils étaient enfants.

« De toute évidence, nous sommes frères et c’est tout l’amour en dehors du terrain », a déclaré Lonzo Ball. « Mais sur le terrain, comme je l’ai dit, il a un travail à faire, j’ai un travail à faire. »

Terry Rozier a marqué 31 points et Gordon Hayward en a récolté 22 pour les Hornets, qui sont tombés à 0-2 lors de leur voyage de quatre matchs.

« Déçu ce soir dans notre défense », a déclaré l’entraîneur de Charlotte James Borrego. « Nous devons juste le corriger. »

Charlotte a ramené un déficit de 23 points à quatre sur le lay-up de coupe de Hayward avec 7:31 à jouer, mais Chicago a répondu avec une course de 9-0.

Vucevic a déclenché le tronçon décisif avec un drapage. Le centre de 6 pieds 10 pouces est également allé 6 pour 6 sur une plage de 3 points lors de son match le plus marquant de la saison – se remettant en forme après avoir lutté pour son retour de COVID-19.

Il a récolté en moyenne 12,3 points sur 42 % de tirs lors de ses trois matchs précédents.

« J’avais l’impression de prendre mon rythme, puis j’ai eu COVID et j’ai ensuite dû m’asseoir », a déclaré Vucevic. « Mais de toute évidence, ce soir a été un bon match pour moi. Je me sentais bien de faire quelques tirs. »

Les frères Ball ont été gênés par des fautes au deuxième quart. Mais Lonzo Ball a eu raison de son frère avec 5:06 à jouer, bloquant son tir au bord, ce qui a conduit à un slam de Javonte Green à l’autre extrémité.

Les Bulls ont clôturé la mi-temps avec une course de 9-0 pour une avance de 69-58 à la pause. LaVine a trouvé Vucevic pour un 3 points sur le côté au buzzer.

CONSEILS

Hornets : L’attaquant de réserve Cody Martin a été mis à l’écart par une maladie. … C Mason Plumlee a raté son troisième match consécutif en raison d’une élongation au mollet droit.

Bulls: F Patrick Williams (poignet gauche) a parlé de suivre des cours à Florida State pour préparer son diplôme, a déclaré l’entraîneur Billy Donovan. « Je pense que ce genre de choses est important, mais quand il est dans notre équipe, je pense qu’il était de bonne humeur », a déclaré Donovan. Williams, 20 ans, s’est blessé lors d’une défaite contre les Knicks le 28 octobre et devrait être absent pendant quatre à six mois. … Les Bulls ont balayé leur série de trois matchs contre les Hornets la saison dernière.

SUIVANT

Hornets : Au Milwaukee Bucks mercredi soir. C’est la première rencontre des équipes cette saison.

Taureaux : Aux Knicks de New York jeudi soir. Les équipes ont partagé leurs deux premières rencontres, toutes deux à Chicago.