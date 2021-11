Lonzo Ball, amélioration de la hauteur et de l’importance des Chicago Bulls

Dans un processus de revendication constante et devant montrer qu’il peut être une grande star de la ligue. Cela a été la manière de Boule Lonzo depuis qu’il a débarqué dans les Lakers entouré d’un cirque médiatique à outrance et irresponsable orchestré par son père. On s’est vite aperçu que ce joueur avait une personnalité très différente de celle de son père et que s’il est vrai qu’il n’allait pas être l’un des meilleurs de l’histoire ou plus spectaculaire, a priori, il avait du talent, une vision du jeu et les actifs incorporels qu’ils pourraient faire de vous un joueur mémorable. Il semble avoir trouvé son habitat naturel dans certains Chicago Bulls où il brille de mille feux et leur donne un rythme de jeu et sa propre identité, progressant également nettement au lancement, comme indiqué Statistiques NBA.

« Nous sommes l’une des meilleures équipes de la ligue, nous avons beaucoup à améliorer, mais nous sommes dans la bonne direction », a-t-il déclaré sur ESPN, voulant mettre en avant DeMar DeRozan, une grande révélation de l’équipe avec un All Niveau star, mais sachant que sans lui l’Illinois serait une équipe beaucoup moins ordonnée et cohérente. Et c’est que Lonzo maintient ces intangibles défensifs qui lui permettent de voler des balles avec récurrence, mais il s’est considérablement amélioré dans la gestion des balles et la prise de décision. Se voir comme la troisième épée de l’équipe l’aide à réduire la pression, à pétrir moins de balle et à faire des passes rapides et précises pour trouver des espaces pour Lavine et le DeRozan susmentionné.

Lonzo Ball affiche une précision de 44,4% contre le triple cette saison

Sa capacité à se balancer dans un coin et à lancer efficacement brise complètement les schémas de défenses, qui s’étaient habitués à le faire flotter au cours de ses premières années dans la ligue. Il n’est pas facile de percevoir une amélioration aussi évidente et rapide du lancement que celle qu’il a apportée Boule de Lonzo, passer en quatre ans de 30% correct à 44,4% à partir de la triple ligne. Il a construit un jeu avec peu d’agitation, fuyant les ornements et se sentant à l’aise en arrière-plan, mais son importance dans Chicago Bulls c’est manifeste. Les sentiments de l’équipe sont sublimes et il est impossible de ne pas les considérer comme l’un des prétendants les plus sérieux au ring.

Lonzo Ball a amélioré son tir à 3 points à chaque saison de sa carrière. 30,5 – saison 2017-18

32,9 – saison 2018-19

37,5 – saison 2019-20

37.8 – saison 2020-21

44.4 – Saison 2021-22 pic.twitter.com/pIiF2yx9dJ – StatMuse (@statmuse) 16 novembre 2021