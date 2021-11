Lonzo Ball des Bulls devient brutalement honnête à propos du temps passé avec les Lakers

Les Lakers de Los Angeles ont repêché Lonzo Ball avec la deuxième sélection globale du repêchage de la NBA 2017. Il passera finalement deux ans à Los Angeles avant d’être expédié aux Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le commerce d’Anthony Davis.

Après deux années décentes – mais pas très impressionnantes – à la Nouvelle-Orléans, Ball a atterri avec les Chicago Bulls en 2021 via la signature et le commerce. Bien qu’il n’affiche pas ses meilleurs chiffres (cela s’est produit la saison dernière), le joueur de 24 ans est au milieu de son année la plus productive en tant que pro.

Avec Ball guidant l’équipe, Chicago a une fiche de 13-7 sur l’année – bon pour la deuxième place de la Conférence Est.

La semaine dernière, Ball a parlé de son passage en NBA et a fait un aveu assez intéressant à propos de son passage avec les Lakers.

« C’est ma troisième équipe en cinq ans et chaque équipe a été une expérience différente pour moi », a-t-il déclaré au magazine Dime. « De toute évidence, en venant à LA, j’étais un jeune garçon avec beaucoup d’attentes que je n’avais pas vraiment à la hauteur.

« Puis [I] J’ai été envoyé à la Nouvelle-Orléans, où j’ai travaillé sur mon jeu et amélioré les domaines dans lesquels j’avais le plus besoin d’aide. Maintenant, je suis le joueur que je suis à Chicago, l’un des joueurs clés et j’essaie de contribuer tous les soirs. . «

C’est une façon de célébrer le divorce de Johnny Manziel. https://t.co/jQ28nDRqn1 – Jeu 7 (@game7__) 24 novembre 2021

Le fait que Ball puisse reconnaître sa course sans intérêt à LA est important. De toute évidence, il a discuté de la sous-performance avec les Lakers dans le passé, mais à ce stade, il l’a simplement blâmé sur ses chaussures Big Baller Brand. C’est la première fois qu’il prend une véritable responsabilité.

Ball ressemble parfaitement aux Bulls, et dans l’ensemble, cette équipe a l’air absolument effrayante. J’espère qu’il pourra continuer à bien jouer à Chicago et être à la hauteur du battage médiatique avec lequel il est entré dans la ligue, car il a plus que payé sa cotisation à ce stade.

En rapport: Le Texas perd une recrue prisée au milieu d’un match de l’État du Kansas