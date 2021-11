Lonzo Ball devient brutalement honnête à propos du commerce d’Anthony Davis des Lakers

En 2019, les Lakers de Los Angeles ont échangé Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, les droits de repêchage à De’Andre Hunter, deux choix de repêchage de premier tour, un échange de choix de premier tour et de l’argent aux Pélicans de la Nouvelle-Orléans pour Anthony Davis.

L’accord a eu des ramifications massives pour toutes les parties impliquées.

Les Lakers ont ajouté une deuxième étoile à côté de LeBron James, ouvrant la voie à ce qui deviendrait une course de championnat magique.

Ball, quant à lui, prendrait un nouveau départ avec les Pélicans, ce qui l’aiderait éventuellement à atterrir avec un groupe des Chicago Bulls prêt pour le succès au cours de l’été.

La semaine dernière, Ball a fait une interview avec NBC Sports Chicago où il a expliqué ce qu’il avait vraiment ressenti lorsque LA l’a envoyé à la Nouvelle-Orléans dans le cadre de l’accord qui a fait de Davis un Laker.

« C’était différent pour moi », a-t-il déclaré. «Je sais que cela fait partie du business, mais c’était la première fois que j’avais l’impression que quelqu’un ne voulait pas vraiment de moi d’une certaine manière, je suppose. Mais c’était Anthony Davis, donc il n’y avait pas de honte à cela. C’est l’un des meilleurs joueurs à avoir jamais joué.

En fin de compte, Ball reconnaît que le mouvement était gagnant-gagnant pour tout le monde.

« Donc, pour moi, BI (Brandon Ingram) et Josh Hart également, nous étions heureux d’arriver à une nouvelle situation et d’avoir un moment de redémarrage », a-t-il poursuivi. « Je pense que cela a personnellement aidé ma carrière. À long terme, cela a fait de moi une meilleure personne et un meilleur joueur.

Et à la fin, cela a amené Ball à Chicago – où il se sent vraiment à sa place.

Les photos parlent d’elles-mêmes. https://t.co/qPAxSBkTfm – Jeu 7 (@game7__) 14 novembre 2021

« Je pense que tout arrive pour une raison », a conclu Ball. « Je suis là où je suis censé être maintenant. Il se sent bien. »

Ball a été remarquablement ouvert au fil des ans. Il a facilement admis quel était le point le plus bas de sa carrière et n’a eu aucun mal à exprimer ce qu’il ressentait à l’idée d’être constamment le sujet des discussions commerciales l’année dernière. Dans cette veine, son honnêteté n’est pas surprenante.

Ball est au milieu d’une belle course avec les Bulls cette année. Espérons qu’il continue à connaître le succès à l’avenir.

En rapport: Tony Romo suscite la controverse avec les commentaires d’Aaron Rodgers (vidéo)