Lonzo Ball et Los Angeles Lakers : une seconde chance ?

Les Lakers de Los Angeles Ils seront confrontés à un dilemme majeur concernant leur position de meneur de jeu pendant l’intersaison. Dennis Schroder, le meneur de l’équipe, deviendrait joueur autonome sans compensation cet été.

Dans les rumeurs de la NBA, des noms ont déjà commencé à apparaître en remplacement de l’Allemand, et l’un d’eux est Boule Lonzo qui a déjà eu une étape dans la franchise Angelina dans le passé. C’est peut-être l’heure exacte de la carrière de Lonzo et l’heure exacte pour que les Lakers rejoignent leur chemin.

Dans son bulletin d’information sur la sous-catégorie, Marc Stein du New York Times a déclaré que les Lakers devraient rechercher des “avenues potentielles” pour ramener Ball à Los Angeles et obtenir un meneur pour les aider à redevenir champions.

En fait, il y a une chance que les Lakers obtiennent Ball en agence libre. Bien que le meneur de jeu de 23 ans s’intègre parfaitement dans la chronologie des piliers de la franchise Zion Williamson et Brandon Ingram, il semble que les pélicans de la Nouvelle-Orléans ne soient pas disposés à lui donner un gros gain à la fin de son contrat.

Lonzo est-il un bon choix pour les Lakers actuels?

Cette saison, Ball a récolté en moyenne 14,6 points, 4,8 rebonds, 5,7 passes décisives et 1,5 interceptions tout en tirant à 41,4% sur le terrain et à 37,8% à partir de 3s, il peut donc être la clé à côté de James Lebron Oui Anthony Davis après cette belle saison. Il s’est amélioré sur les triples et peut jouer sans ballon à côté de James, même s’il vaut mieux le décharger de ses responsabilités en le dirigeant.