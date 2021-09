Lonzo Ball et son changeur de jeu pensent aux Chicago Bulls

in

Le début de la nouvelle campagne NBA est plus proche que jamais. Avec la célébration de Journée des médias, les photos de la saison et les premières déclarations des protagonistes, que les meilleurs basketteurs de la planète ont mis leurs meilleures références sur le parquet.

Les mouvements de transfert ont été nombreux et variés, redéfinissant la liste actuelle de nombreuses franchises, même si l’une de celles qui l’a fait le plus a été Chicago Bulls. Garder à Zach LaVine et Nikola Vucevic Comme les épées principales, celles de l’Illinois ont réussi à s’offrir les services de joueurs aussi intéressants que Alex Caruso, DeMar DeRozan ou Lonzo Ball lui-même.

Le meneur arrivé il y a quelques semaines des New Orleans Pelicans n’a pas réussi à exploiter tout son potentiel et il semble que sous la houlette de Billy Donovan cela pourrait être l’opportunité définitive.

Le changeur de jeu du meneur de jeu

Lonzo Ball lui-même a profité de cette journée de nombreuses informations NBA pour confirmer qu’un changement important dans son jeu est à venir. Sous la direction de Stan van Gundy, il lui a été demandé d’être un meneur de jeu plus tireur, avec une influence sur le terrain extérieur et plus proche d’un “tireur” que d’un “point de garde”.

“Je veux être un meneur plus traditionnel”, a déclaré le meneur américain il y a quelques minutes, et c’est le meilleur profil qui correspond à son jeu. Ses principales compétences sur le terrain répondent au maniement du ballon, à la vision du jeu et au rebond, qui est mieux géré par un meneur de jeu qui entend assumer ce rôle.

De plus, en comptant sur d’autres extérieurs qui rajouteront de nombreuses minutes comme Zach LaVine ou Blanc coby Ils sont plus un style de gardes de tir avec beaucoup de points dans leurs mains, l’importance de ce nouveau Lonzo Ball sera la clé. Le verra-t-on tout au long de cette saison ?