Lonzo Ball et une comparaison qui parle de son niveau offensif

Ce fut l’un des mouvements les plus marquants du NBA Market l’été dernier pour ce que cela signifiait pour plusieurs franchises. La sortie de Boule Lonzo des pélicans de la Nouvelle-Orléans et leur arrivée à Chicago Bulls il a redéfini le paysage de la meilleure ligue du monde. Un projet joueur avec un long avenir, qui s’imposait déjà beaucoup dans le présent, et qui ne s’est pas encore vu.

L’inclusion de Lonzo Ball dans la rotation de ces nouveaux Bulls était une inconnue totale, même si tout semblait indiquer que peu de choses pouvaient mal tourner. Avec DeMar DeRozan en tant que chef d’équipe, la performance de notation de Zach LaVine, la présence en peinture de Nikola Vucevic… ce dont l’équipe avait besoin, c’était d’un directeur de jeu et d’un gestionnaire de ballon, exactement ce qu’est Lonzo Ball.

Cependant, un joueur de son talent et de sa catégorie est plus demandé, et pour cause. Et en ce qui concerne les scores et les chiffres, les comparaisons sont sombres.

Le pire de tout

S’il est vrai que Lonzo Ball n’est pas sollicité pour des pics de score très élevés, augmenter ces chiffres pour le bien collectif de l’équipe serait une excellente nouvelle pour les Chicago Bulls.

Par rapport à l’un de ses anciens collègues avec qui il partage un poste Josh Hart, la réalité est que Lonzo Ball ne le surpasse dans aucun domaine. Mêmes points par match, un rebond de plus par match pour le gardien du pélicans, une passe de plus par match pour Lonzo et un placement de 9 points pour Josh Hart.

Sous-évalué l’un, surévalué l’autre, ou les deux ?