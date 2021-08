Lonzo Ball : “Je voulais signer pour une équipe qui appréciait mon jeu”

in

Chicago Bulls a été l’une des franchises NBA qui a le mieux bougé et signé dans l’agence libre 2021. Les incorporations de Boule Lonzo et DeMar DeRozan, qui rejoignent les membres existants de l’équipe Zach LaVine, Nikola Vucevic et Coby White, quittent la franchise de l’Illinois en tant que candidat clair pour se battre pour le facteur de terrain à domicile des éliminatoires cette saison à venir.

L’arrivée, justement, de Ball était un objectif souhaité par les Bulls eux-mêmes depuis des mois avant le début de Free Agency. L’équipe pensait que Lonzo était le joueur dont elle avait besoin pour diriger le jeu sur le terrain et élever la barre pour ses deux stars, LaVine et Vucevic.

En conséquence, des déclarations récentes sont venues de Lonzo Ball lui-même, dans lesquelles il valorise son arrivée chez les Chicago Bulls comme sa destination préférée et, surtout, nécessaire à sa stabilité personnelle :

“J’ai été clair dès le premier instant ce que je voulais faire dans Free Agency et avec quelle équipe j’aimerais signer. Je voulais aller quelque part où j’étais vraiment apprécié et où je pourrais jouer mon basket”, a déclaré Ball.

Lonzo Ball se met au travail. – (via @swishcultures_) pic.twitter.com/5imqKfrL1m – Hoop Central (@TheHoopCentral) 10 août 2021

Une mauvaise fin avec les Pélicans ?

Il est impossible de ne pas penser que ces mots ont un fond dans lequel Lonzo Ball accuse les Pélicans de la Nouvelle-Orléans de ne pas s’être bien comportés avec lui en son temps avec la franchise de Louisiane. Il faut se rappeler qu’au cours de cette dernière saison, plus d’une rumeur NBA est apparue qui a assuré que les Pélicans avaient mis leur joueur sur le marché.