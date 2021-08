Lonzo Ball va aux Bulls

in

Les Taureaux Ils ont un nouveau directeur de jeu. Il s’appelle Boule Lonzo et c’était l’un des noms marqués en rouge dans cette position à l’ouverture du marché NBA. Shams Charania (.) a été le premier à rendre compte de la signature attendue à partir du jour 6, qui sera avec l’équipe de Chicago.

Lonzo était un agent libre restreint, mais cette situation n’aura pas d’effet majeur puisque l’accord qui a été conclu est celui de sign & trade.C’est-à-dire qu’il signe avec les Pélicans, l’équipe dans laquelle il était, et est automatiquement échangé. Son nouveau contrat sera de 85 millions pour 4 saisons. L’accord comprend, en tant que nouveaux ajouts de la Nouvelle-Orléans, le gardien Tomas Satoransky et le gardien Garrett Temple plus, dans le package, un choix de repêchage de deuxième ronde.

Ball, qui a suscité beaucoup de conversations bien qu’il n’ait 23 ans, est passé des Lakers aux Pelicans dans le transfert d’Anthony Davis et emprunte désormais le chemin qu’il a choisi pour tenter de se positionner comme une référence, c’est-à-dire lorsqu’il est entré en NBA comme le deuxième meilleur de sa génération en 2018.

Ball, après avoir amélioré sa mécanique sur les terrains extérieurs, est allé jusqu’à 14,6 points en moyenne la saison dernière avec les Pelicans de Zion Williamson, une équipe qui reste sans y aller et a de nouveau remplacé l’entraîneur, laissant Stan van Gundy et entrant Wille Green.

Ball et LaVine seront accompagnés sur le périmètre du puissant Alex Caruso, qui arrive des Lakers avec un nouveau contrat de 37 millions pour jusqu’à 4 saisons.