Look tapis rouge Billie Eilish [PHOTOS] – WWD

Billie Eilish a laissé sa marque au Met Gala 2021.

Le musicien lauréat d’un Grammy, qui est coprésident du Met Gala, a fait référence au vieux glamour hollywoodien sur le tapis rouge de l’événement lundi vêtu d’une robe personnalisée Oscar de la Renta. La robe de couleur pêche a été conçue avec un haut bustier en tulle ombré imprimé et avec une jupe en tulle oversize.

“C’est la première fois que je fais quelque chose dans ce domaine”, a déclaré Eilish à E! sur le tapis rouge du Met Gala à propos du look. « Je frissonne et je tremble. Je suis tellement excité, j’ai des papillons. Je ne pourrais pas être plus heureux.

Selon E!, Eilish est allé avec Oscar de la Renta pour le Met Gala 2021 après que les designers Fernando Garcia et Laura Kim ont annoncé que la marque se passerait de fourrure le mois dernier. La marque avait commencé à éliminer progressivement la fourrure de ses collections il y a deux ans et a autorisé l’expiration de sa licence de fourrure en avril.

Billie Eilish au gala du Met 2021. Sipa États-Unis via AP

Eilish a associé le look à 13 bijoux Cartier, les plus portés par toutes les célébrités dans tous les contextes. Ses bijoux comprennent des boucles d’oreilles en diamant Cartier Haute Joaillerie, quatre bracelets en or 18 carats et diamants et plusieurs bagues en diamant.

Alors qu’Eilish est connue pour son style haute couture et loungewear, elle a récemment expérimenté le style glam Old Hollywood, notamment pour la séance photo de couverture de l’édition de mai de British Vogue.

Le chanteur rejoint Timothée Chalamet, Naomi Osaka et Amanda Gorman en tant que coprésidents du Met Gala 2021, qui célèbre le thème « In America : A Lexicon of Fashion ».

