“Look Who Dances 2021”: Qui a été le gagnant?

Univision Tout ce qui s’est passé dans la grande finale de la neuvième saison de “Mira Quien Baila” d’Univision.

La neuvième saison de “Look Who Baila” a pris fin avec la transmission du sixième gala dans les heures du soir de ce dimanche 18 avril. Pour la première fois dans l’histoire du concours de danse, le gagnant a été sélectionné exclusivement par le jury de qualification.

Aleyda Ortiz, La Bronca, Roberto Hernández et le chef Yisus étaient les quatre finalistes de la nouvelle saison de «Mira Quien Baila». Tout au long de la compétition, les stars se sont donné corps et âme sur la piste de danse.

Dayanara Torres, Casper Smart et Patricia Manterola étaient les trois juges qui évaluaient chaque semaine avec soin chacun des participants à l’importante production télévisuelle d’Univision.

Le sixième et dernier gala de la neuvième saison de «Mira Quien Baila» a débuté par une surprenante ouverture musicale mettant en vedette la participation des quatre finalistes en compagnie de Dayanara Torres, lauréate du concours de l’édition 2017.

Le chanteur portoricain Daddy Yankee a été le grand invité de la soirée pour présenter son dernier single musical “Problema”.

Chiquinquirá Delgado et Borja Voces étaient les présentateurs de la neuvième saison de «Mira Quien Baila», une production spéciale d’Univision en raison de la totalité des participants qui font partie du réseau de télévision hispanophone.

Connaissez les détails du gala final de “Mira Quien Baila” d’Univision:

Un défi décisif pour les finalistes du concours

Les quatre finalistes de la neuvième saison de “Mira Quien Baila” ont repris la piste de danse pour participer à un tour final de “Yo Bailo Mejor”, dont le défi est d’imiter les pas des numéros musicaux interprétés par le reste de la participants tout au long de la compétition.

Aleyda Ortiz a dansé au rythme du thème musical «Entre ton corps et le mien» de Milly Quezada, initialement interprété par Lindsay Casinelli. Roberto Hernández a séduit les téléspectateurs avec le thème musical «Buleria» de David Bisbal, initialement interprété par le chef Yisus. La Bronca déplaça ses hanches sur la chanson thème de Britney Spears «Baby One More Time», initialement interprétée par Lindsay Casinelli. Le chef Yisus a surpris avec le thème musical «Peut-être, peut-être, peut-être» d’Andrea Bocelli, initialement interprété par Victor González.

Présentations individuelles avant l’annonce du nom du gagnant du concours

Le Chef Yisus, La Bronca, Roberto Hernández et Aleyda Ortiz ont fait une dernière présentation individuelle avant de dévoiler le nom de l’heureux gagnant de la neuvième saison de «Mira Quien Baila» d’Univision.

Roberto Hernández a dansé sur le thème musical «Rico vacilón» du groupe Vieja Trova Santiaguera.

Dayanara Torres a souligné que l’évolution d’Hernández est l’une des plus impressionnantes de l’histoire de «Mira Quien Baila».

La Bronca a dansé sur le thème musical «Para no verte más» du groupe La Mosca Tsé – Tsé.

“Vous êtes un tourbillon qui balaie et marque sa présence partout où vous vous arrêtez”, a déclaré Patricia Manterola en se référant à la performance de La Bronca.

Le chef Yisus a dansé une chanson de tango pour clôturer sa participation au concours de danse.

«J’ai le sentiment que chaque danse que vous avez faite est guidée de là-haut», a déclaré Dayanara Torres en précisant que le chef Yisus a été béni par sa mère, décédée récemment des suites d’un cancer dont elle a souffert.

Aleyda Ortiz a dansé sur le thème musical «Malo» de la chanteuse espagnole Bebe.

“La danse était incroyablement sexy, sensuelle, forte et puissante”, a avoué Casper Smart en parlant de la dernière performance solo d’Ortiz.

Le gagnant de “Look Who Baila” est …

Jesus Díaz, artistiquement connu sous le nom de Chef Yisus, a été le vainqueur incontesté de la neuvième saison de «Mira Quien Baila» d’Univision. Le chef vénézuélien a reçu un chèque de trente mille dollars pour la fondation qu’il représentait: Amigos for Kids, dont la mission est de prévenir la maltraitance des enfants.

«Simplement des mots de gratitude pour avoir pu vivre cette expérience, de gratitude pour avoir dansé avec ma mère à chaque gala. C’est une expérience que je n’oublierai jamais, elles ont été merveilleuses pour moi », a assuré le chef Yisus.

Les finalistes étaient …

La Bronca s’est classée quatrième de la compétition. La star mexicaine a obtenu un chèque de cinq mille dollars pour la fondation qu’il représentait: Chirla, une entité dédiée aux immigrés et à la DACA.

Roberto Hernández s’est classé troisième de la compétition. Le présentateur de télévision cubain a reçu un chèque de cinq mille dollars pour la fondation qu’il représentait: Amhiga Hispana, une organisation à but non lucratif fondée à Austin, au Texas, pour autonomiser les femmes hispanophones par l’éducation.

Aleyda Ortiz s’est classée deuxième de la compétition. La reine de beauté portoricaine a obtenu un chèque de dix mille dollars pour la fondation qu’elle représentait: Hogar Ruth, la fondation qui offre un abri protecteur et des services de soutien aux survivantes de violence domestique dans sa ville natale de Porto Rico.