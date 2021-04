« Look Who Dances 2021 »: Qui a été le troisième éliminé?

Univision Découvrez qui a été le troisième éliminé de « Look Who Baila 2021 ».

Un nouveau gala de la neuvième saison de « Mira Quien Baila » a été diffusé par Univision ce dimanche 4 avril. Lors de l’émission spéciale, le public hispanophone a dit au revoir au troisième éliminé du concours de danse.

Le spectacle a débuté par une ouverture surprenante des six participants au rythme du thème musical «Que Tire Pa ‘Lante» de l’auteur-compositeur-interprète Daddy Yankee.

L’acteur cubain Pedro Moreno était l’invité spécial de cette semaine en tant que juge en compagnie de Patricia Manterola, Casper Smart et Dayanara Torres.

Smart prévoit de revenir à « Look Who Baila » en personne lors du gala de la semaine prochaine après s’être rétabli de manière satisfaisante de son diagnostic de COVID-19.

Manterola a repris la piste de danse pour présenter son dernier single «Como la marea», une production musicale actuellement disponible sur les principales plateformes numériques.

Les six participants de «Mira Quien Baila» se sont rendus sur la piste de danse pour des performances individuelles avant que les noms des cinq finalistes et du troisième éliminé de cette nouvelle saison de la compétition ne soient annoncés. Cependant, convaincre les juges exigeants devient de plus en plus difficile.

Le chef Yisus a montré ses talents de flamenco avec le thème musical «Bulería» du chanteur David Bisbal. Lindsay Casinelli a bougé ses hanches au rythme du thème musical « Entre ton corps et le mien » de Milly Quezada. Tony Dandrades a surpris en dansant sur le thème de la musique régionale mexicaine «Tao, Tao» de Grupo Control. Aleyda Ortiz a captivé avec ses pas de danse sur le thème musical «Mr. Sandman », jouée seule. La Bronca a rendu un hommage sincère à ses racines mexicaines avec le thème musical «El Noa Noa» de Juan Gabriel. Roberto Hernández a surpris avec le thème musical « Play That Funky Music » de Wild Cherry.

Qui est allé au prochain gala de la neuvième saison de «Mira Quien Baila» d’Univision?

Aleyda Ortiz. Chef Yisus. Roberto Hernandez.

La star sauvée par ses coéquipiers du danger d’élimination était …

La star sauvée par ses coéquipiers était Lindsay Casinelli. C’est la deuxième fois que la présentatrice de télévision vénézuélienne est sauvée dans l’un des galas de la neuvième saison de «Mira Quien Baila» d’Univision.

Après avoir été en danger d’élimination lors du quatrième gala de la compétition, Casinelli a rejoint la liste des participants qui feront officiellement partie de la demi-finale.

Le troisième éliminé de « Look Who Baila » était …

Tony Dandrades et La Bronca se sont affrontés dans une dernière danse lors de la neuvième saison de «Mira Quien Baila», ceci avant que le verdict ne soit annoncé par les juges sur le troisième éliminé du concours télévisé Univision.

L’annonceur mexicain La Bronca a été sauvé par le jury de qualification lors de l’émission du dimanche 4 avril.

Tony Dandrades a été officiellement éliminé de la neuvième saison de «Mira Quien Baila», l’une des compétitions les plus importantes de la programmation Univision.

Dandrades a reçu un prix de 5 000 $ d’Univision à reverser intégralement à l’association caritative qu’il représentait: Afro-Latino Association for Policy & Advocacy, qui promeut la justice sociale.

Les demi-finalistes de la neuvième saison de « Mira Quien Baila » sont …

La Bronca. Chef Yisus. Aleyda Ortiz. Roberto Hernandez. Lindsay Casinelli.

