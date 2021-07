Lookiero se développe en Allemagne après une nouvelle ronde de financement – ​​WWD

PARIS – Avec un nouveau soutien financier, la start-up de shopping personnel Lookiero prévoit de se développer en Allemagne, signalant le rôle croissant de l’intelligence artificielle dans le discernement des goûts des consommateurs en matière de mode.

« Ce tour de table nous permettra de poursuivre notre expansion en Europe avec le lancement en Allemagne cette année », a déclaré Oier Urratia, fondateur et PDG de Lookiero. L’exécutif a ajouté que la société travaille sur des méthodes pour aider les consommateurs à définir leur style de manière plus personnalisée.

Fondée en 2015, la start-up est basée à Bilbao, et est présente dans sept pays en Europe, dont le Royaume-Uni, la France et l’Espagne. Le dernier tour de table, mené par la société de capital-investissement Perwyn, s’est élevé à 30 millions d’euros.

À l’aide d’algorithmes de recommandation internes, les personal shoppers de l’entreprise choisissent cinq vêtements à envoyer à un client, et les informations sur ce qui est conservé et ce qui est retourné alimentent la technologie de la start-up pour améliorer les sélections futures. Elle sélectionne les vêtements de 150 marques, comme Lee et French Connection, selon les pays.

L’entreprise emploie 400 personnes et compte 3 millions d’usages enregistrés.

Un cycle de financement de série B en 2019 a aidé l’entreprise à améliorer son expérience client et à augmenter le nombre d’étiquettes sur lesquelles elle s’appuie, en ajoutant des étiquettes de chaussures, de maternité et haut de gamme. Une application « look and like » s’appuie sur une méthode similaire à l’application Tinder, aidant à créer les données de l’entreprise sur les préférences de style.