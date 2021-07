Looking Glass Portrait transforme les photos de l’iPhone en hologrammes

Nous avons tendance à nous méfier des campagnes de financement participatif, car toutes ne livrent pas, mais le portrait en miroir était trop intéressant pour être ignoré comme un moyen de transformer les photos en mode portrait de l’iPhone en hologrammes en trois dimensions.

Il ne sera disponible qu’en octobre (selon la dernière estimation), mais j’ai eu l’occasion d’essayer un modèle de pré-production dont on me dit qu’il est très proche de la version finale, et il y a un mélange de bonnes et de mauvaises nouvelles.

Science-fiction contre réalité

Dans la science-fiction, un hologramme est une représentation entièrement tridimensionnelle d’une personne ou d’un objet qui vous permet de marcher tout autour.

Malheureusement, la réalité actuelle est très loin de cela. Les meilleures que nous ayons à ce jour sont des images à basse résolution que nous pouvons voir sous un nombre limité d’angles. Le cadre photo Looking Glass entre tout à fait dans cette dernière catégorie.

La société le décrit comme le premier « écran holographique personnel » et je pense que cette description est assez juste. C’est certainement le premier appareil grand public abordable que j’ai vu qui peut afficher tout ce qui correspond à la définition actuelle du terme.

Vous devez cependant gérer vos attentes, comme nous le verrons.

Regarde et ressent

Lorsqu’il est éteint, le Looking Glass Portrait ne ressemble à aucun autre cadre photo numérique de bureau. C’est un écran en verre dans un boîtier en plastique noir. L’écran mesure 6,1 pouces de haut sur 4,5 pouces de large et les dimensions externes sont de 7,2 × 5,3 × 4,1 pouces.

Cette dernière dimension – la profondeur – comprend le support, mais l’unité elle-même est assez volumineuse, et c’est vraiment le seul indice que c’est quelque chose qui sort de l’ordinaire.

Une limitation clé

Une limitation clé qui mérite d’être mentionnée tout de suite est que l’appareil ne prend pas en charge les images HEIC, uniquement celles JPG. C’est important car il ne pourra afficher aucune de vos photos existantes en mode Portrait si votre iPhone est configuré pour utiliser HEIC – et vous ne pouvez pas les convertir en JPG sans perdre les données de profondeur, ce qui les rend inutiles à des fins de Looking Glass.

Cela signifiait que, pour moi, je ne pouvais pas utiliser la plupart de mes photos de portrait existantes, ce qui était vraiment dommage.

Vous devez définir le format de photo de votre iPhone sur JPG (« Le plus compatible ») dans Paramètres > Appareil photo, puis prendre des photos en mode Portrait.

Conversion IA de photos 2D

Vous avez cependant une alternative, que j’ai trouvée qui fonctionne étonnamment bien : acheter des crédits pour qu’une IA convertisse des photos 2D en pseudo-3D qui peuvent ensuite être transformées en hologrammes.

Fait intéressant, je ne pouvais pas vraiment voir beaucoup de différence entre les photos réelles en mode Portrait prises avec mon iPhone 12 Pro Max et celles converties par l’IA.

Les crédits coûtent 20 $ pour 100 (20 cents chacun) ou 150 $ pour 1 000 (15 cents chacun). J’imagine que la plupart des gens seraient satisfaits de 100 photos, alors prévoyez simplement 20 $ de plus en plus du prix d’achat.

Création d’hologrammes

Avec l’application Appareil photo iPhone définie sur Plus compatible, prenez des photos en mode Portrait. Déposez-les par AirDrop sur votre Mac, puis connectez l’appareil à votre Mac.

Vous le faites avec deux câbles. Le câble USB-C vers USB-C fourni et un câble USB-C vers mini-HDMI que vous devrez vous fournir. Il se configurera en tant qu’écran externe, avec les tracas habituels que cela implique (votre écran principal se règle souvent aussi sur basse résolution), mais ce n’est qu’un processus ponctuel.

Pour transférer des photos sur le cadre, vous devez d’abord les importer dans l’application HoloPlay Studio. L’application est assez horrible ! Vous ne pouvez importer qu’une image à la fois, l’interface utilisateur est basique et peu intuitive, et elle se fige beaucoup. Espérons que c’est quelque chose que l’entreprise abordera avant le lancement.

Une fois que vous avez importé vos images dans l’application, elles s’affichent immédiatement sur le cadre lorsqu’il est connecté, mais disparaissent une fois que vous le déconnectez. Pour les transférer réellement, vous devez appuyer sur le bouton Sync une fois l’importation des photos terminée. Vous pouvez voir la progression sur le cadre lui-même, et un message dans l’application vous indique une fois qu’il est terminé (ou plante, puis il vous suffit d’attendre dix minutes avant de risquer de déconnecter le cadre !).

Qualité

J’ai dit dans l’intro que les hologrammes d’aujourd’hui sont en basse résolution, et c’est vrai pour le Looking Glass Portrait. Bien que la résolution d’entrée soit de 2048 × 1536 pixels, ce qui n’est pas si mal, la résolution d’affichage effective est bien inférieure.

Les résultats sont très variables, selon la photo. Je dirais que l’effet subjectif est comme regarder n’importe quoi d’une vidéo 240p à 480p. Quelques hologrammes semblent impressionnants, mais d’autres ont l’air incroyablement flous – ces derniers étant malheureusement beaucoup plus courants que les premiers.

Cette courte vidéo ci-dessous donne une bonne idée de ce à quoi ressemblent les images – bien qu’il y ait le défi d’essayer de montrer un affichage 3D sur un support 2D ! Je déplace la caméra d’un côté à l’autre pour montrer l’effet du mieux que je peux, y compris quelques images où je montre comment l’image se brise si vous bougez la tête trop loin.

Notez que le cadre est orienté pour les photos portrait, alors que je prends presque invariablement des photos paysage. La photo finale de l’iPhone d’origine montre la pleine échelle de l’affichage du cadre utilisé.

Comme pour la qualité des images elles-mêmes, l’effet 3D est également très variable. Certaines images ont vraiment un sens de la profondeur, tandis que d’autres … n’en ont pas. Quoi qu’il en soit, votre capacité à bouger la tête d’un côté à l’autre pendant la visualisation des images est très limitée, car elles s’effondrent rapidement – encore une fois, vous pouvez le voir dans la vidéo.

Il se trouve que le meilleur résultat que j’ai obtenu était avec une photo de Charlie, un chat qui n’est malheureusement plus avec nous (photo du haut). La photo a une grande valeur sentimentale pour cette raison, et c’est certainement une chose touchante de la voir prendre vie de cette manière. Ceci, en fin de compte, peut être ce qui détermine la valeur du produit. Si cela peut vraiment animer une photo qui a une signification particulière pour vous, alors cela peut en soi justifier le prix d’achat.

Vidéo holographique

Le cadre peut également afficher une vidéo 3D, bien que cela nécessite une application iPhone distincte appelée Record3D. Cela a vraiment besoin du scanner LIDAR sur l’iPhone 12 Pro, bien que vous puissiez également utiliser la caméra frontale sur n’importe quel iPhone avec Face ID.

L’application est gratuite et vous devrez acheter des modules d’accès complet et d’exportation pour l’utiliser avec Looking Glass, qui coûte au Royaume-Uni un total de 8 £ (11 $).

Honnêtement, je dois dire que la fonctionnalité vidéo est un gadget en ce moment. Avec les photos, le niveau de qualité est variable, mais quand c’est correct, c’est correct. Avec une vidéo, la qualité varie de correcte à terrible en quelques secondes de lecture. Je l’ai essayé deux fois et je n’ai pas l’intention de recommencer.

Looking Glass peut également être utilisé comme outil de développement, grâce aux plugins Unity et Unreal. Vous pouvez également sortir des outils de modélisation 3D comme Blender. Ces utilisations dépassent le cadre de cet examen.

Looking Glass Portrait : prix et conclusions

The Looking Glass Portrait coûtera 349 $ et est actuellement disponible en pré-commande à 299 $.

En règle générale, la rédaction des conclusions de l’examen est un processus simple. Je sais à quels produits le comparer, et j’ai une bonne idée du type de personne qui voudra le posséder, et je considère qu’il en vaut la peine.

Ce n’est pas le cas ici. Il s’agit d’un produit de première génération dans une nouvelle catégorie de produits. Il n’y a pas d’alternatives que j’ai vues, et il n’y aura probablement pas de versions nettement meilleures de sitôt. À un moment donné, nous aurons quelque chose de plus proche du rêve de science-fiction, mais c’est probablement dans de nombreuses années encore.

Donc je pense que ce que je dirais est ceci. Looking Glass n’est pas un produit prêt à l’emploi. C’est un produit qui offre aux techniciens une opportunité très précoce de jouer avec une nouvelle technologie passionnante, ainsi qu’un outil pour les développeurs.

Bien que, curieusement, je l’ai passé devant quelques amis, et les non-techniciens semblent les plus impressionnés ! Peut-être parce qu’ils n’ont pas grandi avec le rêve SF, alors comparez-le simplement à un cadre photo standard. Cependant, je pense qu’ils ne voudraient certainement pas se battre avec l’application et sa nature d’essais et d’erreurs.

Vous devrez être prêt à expérimenter avec de nombreuses photos en mode Portrait et découvrir celles qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Vous devrez être capable de tolérer l’application Mac franchement terrible. Vous devrez accepter l’énorme écart entre le rêve et la réalité.

En bref, la question que vous devez vous poser est la suivante : les hologrammes sont-ils suffisamment attrayants pour investir trois cents dollars dans une chance de jouer avec une technologie de pointe, ce qui sera souvent décevant et frustrant, mais vous ravira de temps en temps ? Et peut-être, juste peut-être, ce résultat délicieux occasionnel sera une photo qui a une valeur sentimentale pour vous.

Looking Glass Portrait est disponible en pré-commande à 299 $, avec une livraison actuellement estimée pour octobre.

