Looks Beachy Chic inspirés par le lotus blanc

La finale de la saison de White Lotus est ce soir et nous ne pouvons pas attendre tout le drame qui ne manquera pas de se dérouler. En plus de découvrir qui meurt dans la station balnéaire fictive d’Hawaï, nous sommes ravis de voir la mode.

Entre les caftans ornés de Tanya, le style éclectique sans souci de Paula, les riches coupes de maman de Nicole et les polos preppy de Shane, The White Lotus capture parfaitement les différents styles que l’on verrait dans un complexe tropical. Étant donné que le spectacle est le plus proche que nous obtenons à Hawaï cet été, nous avons rassemblé 13 trouvailles chics de plage inspirées du spectacle que nous porterions lors de nos prochaines vacances.

