Looks BTS V Airport, les experts de la mode «obsédés» par le style de Kim Taehyung

Avec le nouveau look d’aéroport de BTS V prenant vie après un an, nous évoquons le style d’aéroport de Kim Taehyung qui a rendu les experts de la mode «obsédés».

Des créateurs les plus vendus aux critiques de mode, le sens de la mode de BTS V, où il incorpore de manière transparente différentes textures et silhouettes dans diverses tenues d’aéroport, a impressionné les vétérans de l’industrie de la mode.

Si vous vous demandez quelles sont certaines des tenues d’aéroport les plus emblématiques de BTS V par des experts de la mode, lisez la suite.

CHECK OUT: BTS V CROWNED ULTIMATE K-POP VISUAL MARQUANT UN NOUVEAU RECORD FANCAM

Photo de Han Myung-Gu/GC Images

Les meilleurs looks de l’aéroport BTS V

BTS V, alias Kim Taehyung, a pas mal de tenues d’aéroport qui prouvent pourquoi le crooner ‘Singularity’ obtient à maintes reprises la couronne du plus bel homme du monde. Voici quelques-uns de nos looks préférés de Taehyung.

Noir sur noir

Ce contenu n’a pas pu être chargé

George Collins, un expert de la mode YouTuber, a parlé de ce look d’aéroport BTS V, l’appelant le meilleur de la mode minimaliste et facile qui a l’air chic et chère, mais les fans peuvent facilement recréer. La vignette de sa vidéo dit : “Obsessed with V !!!”

Le YouTuber a également mentionné le choix d’accessoires de V qui complètent le look, notamment le chapeau Kangol noir et un sac en cuir surdimensionné qui ajoute un punch à la tenue.

Look business surdimensionné des années 70 de la mode aéroportuaire de Taehyung

L’un des looks les plus oniriques de l’aéroport BTS V a été surnommé le « look business des années 70 ».

En parlant de ce look, George Collins a particulièrement loué l’utilisation intelligente des silhouettes et des textures. Le trench-coat, le pantalon court, les cheveux en désordre et le sac à bandoulière de forme carrée donnent l’ambiance ultime de « look de petit ami » dont les fans de BTS V ne peuvent pas se lasser !

Le roi de la mode « élite » Kim Taehyung

Cette tenue d’aéroport de Kim Taehyung est devenue virale, exsudant l’élite sur laquelle tous les fans de V se sont évanouis. Le manteau trop exagéré qui a l’air confortable avec tout le reste intégré prouve pourquoi V est salué comme «l’icône de la mode K-pop».

En jaillissant de ce look, un fan a déclaré: “Rappelez-vous lorsque la mode de l’aéroport de Kim Taehyung est devenue virale, il a toujours l’air d’une élite, une icône de la mode en effet!”

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Rappelez-vous quand la mode aéroportuaire de Kim Taehyung est devenue virale, il a toujours l’air d’une élite, une icône de la mode en effet ! pic.twitter.com/JoIZpKyg2a — Escouade de Taehyung ¹¹⁸ (@Taehyungimpact) 18 septembre 2021

Kim Taehyung a fait de l’aéroport sa propre fugue

Les fans de Kim Taehyung ont déclaré qu’en matière de mode aéroportuaire, V l’a sûrement portée à un niveau fulgurant. Voici quelques-unes des tenues préférées des fans.

En parlant de la mode de Kim Taehyung, Ko Yeong, designer de la marque la plus vendue Beyond Closet a déclaré sur sa chaîne YouTube : “Vous devez avoir une philosophie claire sur les vêtements, essayer différents styles et bien vous connaître” pour réussir la mode de l’aéroport comme V Est-ce que.

Il a en outre ajouté: “Taehyung peut assortir les vêtements et les accessoires d’une manière qui ne connaît pas de frontières entre les sexes.” Il a conclu que BTS V a le « visage d’idole numéro 1 » qui peut fusionner la mode rétro avec des vêtements modernes en faisant une impression distincte sur les fans.

Look de l’aéroport Kim Taehyung 2021

Kim Taehyung a été aperçu en train de partir pour New York le 18 septembre 2021. Découvrez sa tenue ci-dessous.

Quel look d’aéroport Kim Taehyung préférez-vous ? Faites-nous savoir @HITCculture.

Cliquez ici pour tout savoir sur le moment ODD de l’UNGA 2021 où BTS représentera la Corée du Sud en tant qu’envoyé présidentiel. Vérifiez quand BTS va à New York ici.

Diffusez une liste de lecture axée sur Taehyung ci-dessous.

Dans d’autres nouvelles, la signification de “Lovely Jubbly” de BTS V, où regarder Only Fools and Horses