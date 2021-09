Looks du tapis rouge des MTV VMA’s Awards – El Sol de México

Ce soir la livraison du MTV Awards, et avant le spectacle les artistes se sont rencontrés au Centre Barclays de Brooklyn, New York, pour le tapis rouge, qui à cette occasion s’est déroulé en personne et en présence du public.

Les tons violets et roses étaient ceux qui prédominaient le soir. Le premier à défiler était le rappeur Lil Nas X, qui est arrivé avec un costume lilas, composé d’un pantalon et d’un chemisier avec une longue traîne, et de bijoux en argent. Pour sa part, Kacey Musgraves Il est venu dans une tenue violette, un chapeau en fourrure de la même couleur et des gants rouges.

Simone biles, qui présentera chat doja à la cérémonie, elle est également venue vêtue d’une robe rose pastel, tandis que Camila Cabello elle portait une tenue rose assortie à son maquillage.

La star du moment, Olivia RodrigoElle portait une robe rouge et, en passant, elle exprima sa joie d’être là. “Je suis très excitée, l’énergie est incroyable et je suis très excitée. Ce sera très amusant, il y aura de la danse, des étincelles et il y aura peut-être un peu de vol”, a-t-elle déclaré à propos de sa présentation.

Avant de dire au revoir aux caméras, la chanteuse a reçu le prix “Performance de l’année” pour “Le permis de conduire“. D’autres gagnants dans le pré-spectacle ont été Bts comme Groupe de l’année et Meilleure vidéo K-pop, Claire Rosinkranz Quoi Chanson de l’Apocalypse pour “Garçon d’arrière-cour“.

Parmi les surprises de la nuit figuraient Paris Hilton. La mondaine et le DJ sont arrivés dans une voiture à côté du chanteur Kim Petras, qui portait un masque de cuir noir qui couvrait tout son visage. le canadien Avril Lavigne elle portait un costume carré mexicain rose et un haut argenté.

D’autres participants étaient Kourtney kardashian et Travis aboyeur, 50 centimes, Shawn Mendez, Bella Poarch, Anitta, Le Kid Laroi, Bière de Madison et Jack Harlow. “Il y a beaucoup d’énergie, je ne sais pas comment le ressentir. J’ai l’impression que c’est mon premier les VMA“, a-t-il exprimé Shawn Mendez