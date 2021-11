‘Looney Tunes Cartoons’ ramène enfin 2 autres personnages bien-aimés

La saison 3 de Looney Tunes Cartoons débute cette semaine, et avec elle le retour de deux personnages préférés des fans : Hubie et Bertie. Les deux souris espiègles ont été présentées dans un aperçu exclusif publié par le site sœur de PopCulture.com, Comicbook.com, intitulé « Fram the Feline ». Les personnages obscurs ont enfin plus de temps pour briller après des années en arrière-plan.

Le nouveau clip montre Hubie et Bertie travaillant ensemble pour essayer d’obtenir du fromage dans un petit magasin, mais un chat jaune garde soigneusement la cachette. Les souris travaillent ensemble pour tromper non seulement le chat, mais aussi le propriétaire du magasin humain pour qu’il dégage le chemin. C’est un slapstick classique pour Hubie et Bertie qui remonte à leur première apparition il y a plus d’un demi-siècle. La saison 3 de Looney Tunes Cartoons sera diffusée le jeudi 25 novembre sur HBO Max.

« Dans ces neuf nouveaux épisodes, le duo de souris espiègles Hubie et Bertie jouent dans leur premier court métrage dédié aux dessins animés Looney Tunes où ils risquent tout pour s’introduire dans une fromagerie », lit-on dans la description officielle de la saison. « Aussi en magasin, Sylvester écrase la fête d’anniversaire de Tweety tandis que Daffy le Caveduck et Prehistoric Porky ont une aventure à l’âge de pierre. De retour dans les temps modernes, Petunia Pig s’essaye au jardinage et Marvin le Martien a finalement conquis la Terre… sauf que personne ne s’en soucie à dire à Bugs. Ces mésaventures Looney et bien d’autres sont en magasin le jour de Thanksgiving, vous ne voulez pas le manquer ! »

Hubie et Bertie ont été présentés dans la saison 1 de Looney Tunes Cartoons en 2020, dans la finale de la saison intitulée « Joyeux anniversaire Bugs Bunny! » Ce n’était qu’un caméo, cependant, alors que ce nouveau clip semble taquiner une featurette complète pour les personnages.

Hubie et Bertie ont fait leurs débuts en 1943 et sont apparus plusieurs fois dans diverses productions des Looney Tunes au cours de la décennie qui a suivi. Ils se distinguaient des autres personnages par leur sens de l’humour vindicatif. Ils sont tombés dans une relative obscurité après les années 1950 et ont raté quelques occasions de faire un retour majeur, notamment une scène abandonnée de Who Framed Roger Rabbit. Ils étaient les annonceurs du match de basket-ball décisif dans Space Jam, mais même cela ne semblait pas les remettre sur la carte.

Looney Tunes Cartoons est maintenant diffusé sur HBO Max, avec un énorme catalogue d’autres productions Looney Tunes. La nouvelle saison débutera le jeudi 25 novembre.