Loop Hero arrivera sur Nintendo Switch plus tard cette année

Par Dom Peppiatt

11 août 2021 17:47 GMT

Héros de la boucle, le jeu d’aventure à l’ancienne de Four Quarters, arrive sur Nintendo Switch « ces vacances » après avoir mis le feu au monde sur PC plus tôt cette année.

Loop Hero, dont vous vous souvenez peut-être a attiré plus de 150 000 joueurs après une journée d’absence et en a rapporté plus d’un demi-million au cours de sa première semaine, arrivera sur Nintendo Switch plus tard cette année.

Si vous n’êtes pas familier avec le jeu, le principe est simple : le monde a été jeté dans une boucle intemporelle, plongeant ses habitants dans le chaos.

À l’aide d’un jeu de cartes en expansion, vous positionnerez les ennemis, les bâtiments et le terrain le long du chemin de chaque expédition pour reconstituer les souvenirs de votre héros et rétablir l’équilibre dans le monde. Vous ne jouez pas en tant que héros, mais vous êtes chargé de les garder en vie.

C’est un très, très bon jeu et vous pouvez voir la nouvelle bande-annonce de Nintendo Switch ci-dessous :

Regarder sur YouTube

Au fur et à mesure que vous jouez, vous pouvez débloquer de nouvelles classes, de nouvelles cartes et des gardiens dans votre quête pour arrêter le « cycle sans fin du désespoir ».

Tout ce que nous savons, c’est que la version Switch du jeu arrive en hiver – au moment de la rédaction, on ne sait pas si Devolver Digital apportera ou non le titre à d’autres plateformes (telles que PlayStation et Xbox).

