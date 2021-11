Loop Hero trouve son heure avec une date de sortie de commutateur

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Héros de la boucle a été une révélation particulièrement agréable lors de la diffusion d’août Indie World de Nintendo, et la bonne nouvelle est que le titre développé par Four Quarters a fait son objectif d’une sortie à temps pour les vacances – il arrive sur l’eShop le 9 décembre.

Ce fut un énorme succès lorsqu’il est arrivé sur PC plus tôt cette année, devenant un peu un chouchou de la scène du streaming grâce à sa prémisse intelligente et son gameplay addictif. Vous avez le défi de naviguer dans des expéditions timeloop dangereuses, et à chaque randonnée, vous pouvez utiliser des cartes pour influencer diverses choses. Vous pouvez vous donner des buffs, ou même ajouter de nouveaux ennemis et dangers pour vous donner une chance de gagner plus de butin en boucle. C’est un système de risque/récompense, bien sûr, car mourir vous fera reculer.

Vous trouverez ci-dessous une partie de la description officielle pour vous aider à comprendre son concept.

Aventure infinie : sélectionnez à partir de classes de personnages à débloquer et de cartes de deck avant de partir pour chaque expédition le long d’un chemin en boucle généré aléatoirement. Aucune expédition n’est jamais la même que les précédentes.

Planifiez votre combat : Placez stratégiquement les cartes de construction, de terrain et d’ennemi le long de chaque boucle pour créer votre propre chemin dangereux. Trouvez un équilibre entre les cartes pour augmenter vos chances de survie tout en récupérant un butin et des ressources précieux pour votre camp. Butin et mise à niveau : Abattez des créatures menaçantes, récupérez un butin plus puissant pour vous équiper à la volée et débloquez de nouveaux avantages en cours de route. Agrandissez votre camp : Transformez des ressources durement gagnées en améliorations de camping et obtenez des renforts précieux à chaque boucle terminée le long du chemin de l’expédition. Sauvez le monde perdu : Surmontez une série de patrons gardiens impies au cours d’une grande saga pour sauver le monde et briser la boucle temporelle de la Liche !

S’il continue sur sa lancée sur PC, cela pourrait certainement être un succès sur l’eShop. Faites-nous savoir si cela va sur votre liste de souhaits.